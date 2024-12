El Parador de Lleida, el sisè més visitat de tot l’Estat el 2024

El Parador de Turisme de Lleida capital, ubicat al Centre Històric, ha estat aquest any el sisè més visitat de tot l’Estat, segons un rànquing de Paradores que inclou els dotze primers. La classificació l’encapçala el de Gibralfaro (Màlaga) i no hi apareix cap altre de Catalunya. El parador de Lleida ha penjat el cartell de complet per Cap d’Any. L’establiment ofereix un pack que inclou, a banda de l’allotjament, visita guiada a la ciutat, concert de piano, sopar i cotilló amb discjòquei.

L’establiment assegura que els hostes que han triat celebrar la nit del canvi d’any a Lleida procedeixen de diferents punts de l’Estat espanyol

Esquiadors i turistes omplen el Pirineu, al 100% d'ocupació fins a Cap d'Any

D'altra banda, l'ocupació al Pirineu arriba al 100% aquest cap de setmana i així es manté fins al dia 2. El bon temps i el millor estat de la neu han omplert d'esquiadors i turistes les comarques de muntanya. Alguns hotels, bungalous i cases de turisme rural han penjat el cartell de complet i salven l'irregular inici de la temporada de la Puríssima.