Restablert el servei d'internet i mòbil a diverses comarques del Pirineu després de 16 hores

Una màquina va tallar aquest diumenge un cable de fibra òptica quan feia treballs agrícoles en una finca de Talarn i va deixar sense telèfon ni internet de Movistar a les comarques del Sobirà i l’Alta Ribagorça i tota la Val d’Aran. L’avaria es va produir cap a les 18.00 hores en un cap de setmana en què hotels, bungalous i cases i allotjaments rurals estan plens d’esquiadors i turistes que han arribat per passar el Cap d’Any al Pirineu. La companyia ha informat que el servei ha quedat totalment restablert aquest dilluns a les 10.15 hores. Els tècnics hi han treballat tota la nit i ja s'havia recuperat el servei de forma progressiva.

Fonts de la companyia telefònica van indicar que quan van ser coneixedors de l’avaria causada per l’incident al Pallars, tècnics i operaris es van posar en marxa i van donar prioritat a aquesta intervenció ja que “som coneixedors de la importància del turisme per a aquest territori i de les dates en les quals ha succeït”.

La falta de telèfon i internet va causar importants molèsties i protestes al territori ja que els datàfons no funcionaven, la qual cosa feia impossible cobrar en bars i restaurants i altres establiments, i tampoc no es podien utilitzar els caixers automàtics per treure efectiu.

L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, es va mostrar indignat i va assegurar que presentarà una reclamació formal davant de Movistar per la falta d’informació i el retard per donar explicacions. Va indicar que és un greu contratemps patir una avaria d’aquest tipus quan tota la Val està plena de turistes que necessiten tenir una comunicació fluida i accedir a serveis com el pagament de compres i serveis. Les queixes es van fer sentir per les xarxes socials operatives per part de molts dels usuaris que consideraven inconcebible no tenir cobertura de mòbil. D’altra banda, alguns usuaris van indicar que companyies com Orange o Jazztel també van notar els afectes del tall de la línia de fibra.

La Generalitat, per la seua part, es va interessar pels treballs de Movistar per localitzar l’avaria atesa la importància d’aquestes dates per al territori.