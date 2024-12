La Zona de Baixes Emissions de Lleida tindrà 10 càmeres que llegiran matrícules

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria comptarà amb deu punts de control amb vint-i-tres càmeres i quatre d’addicionals al Centre Històric per garantir el compliment de la ZBE. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, explica que les càmeres detectaran a través de les matrícules si els vehicles poden entrar o no al Barri Antic, per la qual cosa no serà obligatori tenir el distintiu ambiental (etiqueta blava, verda o groga) enganxat al parabrisa.

Així mateix, l’ajuntament ha instal·lat recentment diversos senyals verticals –de moment estan tapats– que indicaran l’inici de la ZBE en diversos punts. Alguns d’aquests estaran a l’encreuament de rambla Ferran amb Democràcia i a la confluència entre Príncep de Viana i Sant Ruf.

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) es posarà en marxa dimecres vinent 1 de gener al Centre Històric, per la qual cosa els vehicles matriculats abans del 2001 (gasolina) i 2006 (dièsel) que no estiguin registrats a la ciutat no podran entrar a la zona delimitada per l’avinguda Catalunya, rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, rambla Ferran i Blondel de dilluns a divendres entre les 7.00 i 20.00 hores, malgrat que per aquests carrers sí que es podrà circular sense restriccions.

Hi ha vehicles exempts i hi haurà sis mesos de moratòria, per la qual cosa no es començarà a multar fins al juliol. Veïns i comerciants del Barri Antic accepten amb certa resignació que l’aplicació de la ZBE és inevitable al ser obligatòria per llei per als municipis de més de 50.000 habitants, però posen en dubte l’impacte mediambiental que tindrà i troben a faltar més pàrquings dissuasius fora del centre o reforços del transport públic.