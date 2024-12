La Paeria de Lleida preveu recaptar per la zona blava un 25% més a l'ampliar places

El pressupost aprovat per l’ajuntament per al pròxim any preveu una recaptació de 7.661.140 euros per l’estacionament en zona blava, un milió i mig més que el que estava contemplat per a l’actual exercici, que eren 6.097.810 euros, la qual cosa suposa un increment del 25,63%. La pràctica totalitat d’aquest augment està motivada per la pròxima ampliació de les places subjectes al pagament del parquímetre.

L’octubre passat, quan van presentar el pacte per aprovar les ordenances fiscals del 2025, el govern del PSC i el grup de Junts van anunciar que 361 estacionaments gratuïts passaran a ser de zona blava de baixa rotació, mentre que uns altres 366 que ja eren de pagament veurien reduïda la tarifa al passar a ser també de baixa rotació. Aquests canvis afectaran principalment el barri de Joc de la Bola i seran efectius d’aquí a unes setmanes. Fonts del govern van atribuir l’augment de recaptació a les places que guanya la zona blava i també van apuntar que els ingressos d’aquest any podrien estar per sobre dels pressupostats, la qual cosa s’hauria tingut en compte al redactar els nous comptes.

Les tarifes del parquímetre seran diferents segons el nivell de contaminació del vehicle. Pujaran per als que no tinguin etiqueta ambiental i per als que tinguin la B, seguiran igual per als que tenen la C i baixaran per als Eco i els Zero. Segons les mateixes fonts, aquesta modificació tarifària amb prou feines tindrà impacte en els ingressos totals. També s’estrenarà un abonament de 45 euros al mes, que permetrà utilitzar de forma il·limitada les places de baixa rotació i que inclou 10 viatges en bus.

D’altra banda, la pujada de la taxa de recollida de les escombraries tindrà un impacte considerable a les arques municipals. La recaptació prevista per aplicar als habitatges és de 8.128.382 euros, davant els 6.383.588 d’aquest any, i espera ingressar 3.333.592 euros dels negocis, quan aquest any n’havia pressupostat 2.130.001. En conjunt, la Paeria rebrà entre les dos vies 11,461 milions d’euros, gairebé tres milions més que els previstos per a l’any 2024, un increment del 34,6 per cent.

Val a tenir en compte que s’elimina el sistema de categories de carrers i, a la majoria de la ciutat, els habitatges de fins a 100 m² pagaran 94,40 euros; els d’entre 100 i 170 m², 111,60; i els de més de 170, 128,35 euros. Així, el rebut es triplicarà per a pisos que eren a carrers de cinquena o sisena categoria. A Ciutat Jardí, on hi ha el porta a porta, la tarifa variable serà una mica inferior i a l’Horta tots els veïns pagaran 66,95 euros. I els bars, restaurants, supermercats, autoserveis, sales de ball, discoteques, hostals i hotels pagaran un mínim de 618,50 euros. A més a més, el 2026 hi tornarà a haver una altra forta pujada.

‘No’ de PP, ERC, Comú i Vox al pressupost en la comissió prèvia al ple

La proposta de pressupost de la Paeria per al 2025 només va rebre ahir a la comissió de Bon Govern el suport del govern del PSC i del grup de Junts, que de fet van elaborar els comptes de manera conjunta. La resta de l’oposició (PP, ERC, Comú i Vox) hi va votar en contra, va indicar la tinenta d’alcalde Carme Valls. Va explicar que no han rebut al·legacions, encara que sí un prec d’ERC, que han respost dient que “moltes de les qüestions que planteja ja estan contemplades”. No obstant, té previst reunir-se amb els republicans.

El pressupost per al pròxim exercici és de 232.033.193,80 euros, un 6,2% més que el d’aquest any, i tirarà endavant al ple previst per al pròxim 10 de gener perquè els vots de PSC i Junts sumen majoria absoluta.

Junts també va votar a favor de la proposta de relació de llocs treball (RLT) i la resta de l’oposició es va abstenir, segons va confirmar Valls. Així mateix, el pla de subvencions va quedar sobre la taula a l’espera que el govern aporti més informació.

D’altra banda, el grup d’ERC li va demanar, entre altres qüestions, que concreti les partides previstes per a cada línia i els indicadors del pla estratègic, ja que considera que si no hi ha canvis en aquest hi haurà entitats que acabaran renunciant a sol·licitar una ajuda perquè hauran de fer molts tràmits per aconseguir una quantitat petita.

Ingressos de mig milió pel pàrquing municipal de Sant Joan

El 2025 serà el primer any complet en el qual el pàrquing subterrani de la plaça Sant Joan, amb 220 places, estarà sota gestió de l’ajuntament a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana, que el va assumir el mes d’abril passat, quan va acabar la concessió vigent fins llavors. El nou pressupost preveu que generarà una recaptació de 537.153,22 euros. A més, l’EMAU també s’encarrega dels aparcaments de zona blava des de l’1 de gener del 2023, quan es va materialitzar la municipalització d’aquest servei, que sempre havia tingut gestió privada.