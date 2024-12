Un salari mínim per a la ciutat de Lleida, la proposta de la Paeria, UGT i CCOO

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i els secretaris generals d’UGT i de COO de Lleida, José Luis Aguilà i Cristina Rodríguez, respectivament, van firmar ahir el Pacte Social per Lleida 2024-2027, una aposta conjunta “que estableix mesures per avançar cap a a una societat més solidària, justa i cohesionada”, va indicar Larrosa. Entre els compromisos destaca la posada en marxa d’un grup de treball per estudiar un “salari mínim de ciutat”.

Rodríguez va recordar que aquesta idea s’ha inclòs ja en pactes anteriors sense ser desenvolupada. “Igual com hi ha un salari mínim interprofessional de 1.134 euros, el que voldríem és, a través de l’Observatori Econòmic de Lleida, una estimació de quin hauria de ser el salari mínim per a la ciutat, un compromís perquè es pagués als treballadors. És el que volem intentar”, va afirmar.

Altres compromisos giren entorn dels set eixos estratègics del Pla d’Actuació Municipal i preveuen incidir en la millora de l’accessibilitat, la participació, la seguretat i el civisme, la fiscalitat justa, la sostenibilitat, l’accés a l’habitatge, la salut i l’ús del català. Larrosa va apuntar que el primer pacte es remunta al 1993, “una fita històrica que va crear una aliança de caràcter institucional que posa el focus en els treballadors de la ciutat”, i va remarcar que gràcies a això “s’ha avançat en medi ambient, mobilitat i ocupació”.

Aguilà va assenyalar es tracta d’“una iniciativa que destaca per la seua concertació, representativitat i participació activa” i va subratllar la importància de “la corresponsabilitat per construir una Lleida més justa i inclusiva”. Rodríguez va qualificar el pacte d’“exemple de concertació social” i va subratllar que volen “participar activament en les polítiques locals per millorar la vida de les persones”.

La Paeria preveu una dotació global de 350.000 euros per als dos sindicats durant els quatre anys de vigència d’aquest acord. Està prevista una comissió de seguiment es reunirà cada tres mesos i de forma extraordinària quan alguna de les parts ho sol·liciti.

Per la seua part, el grup municipal de Vox va indicar que s’oposa “frontalment” a aquest pacte i als ajuts als sindicats.