Detingut per fer un foc que calcina una casa abandonada okupada a prop de l'Arnau

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un jove de 21 anys acusat de provocar un incendi en una casa abandonada i mig tapiada al carrer Eugeni d’Ors de Lleida, a prop de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i davant de l’institut Guindàvols. Els serveis d’emergències van rebre l’avís que s’havia produït un incendi a les 3.49 hores i al principi es van desplegar set dotacions dels Bombers de la Generalitat, a banda de patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM.

La gran acumulació de fustes i material combustible a la primera planta de la casa va fer que es col·lapsés el sostre, encara que es va poder evitar que les flames es propaguessin al pati i al magatzem adjacent.

Durant el matí, s’hi van anar incorporant més dotacions de Bombers, fins a un total de nou, per rebaixar la temperatura de la zona i poder accedir a l’interior per atacar els punts calents, malgrat que l’acumulació de runa dificultada la tasca dels efectius.

També es va donar avís als tècnics municipals perquè revisessin l’estructura, que va quedar molt malmesa a causa de l’incendi, ja que només van quedar dretes les parets perimetrals de l’immoble. Segons van informar els Mossos, a la casa es refugiaven dos persones sense llar que haurien fet una foguera per escalfar-se i tot sembla indicar que va ser la causa de l’incendi. Un dels ocupants va poder ser arrestat pels agents acusat d’un delicte de danys, mentre que l’altre va fugir corrent del lloc.

D’altra banda, cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar a una casa a Alcoletge, presumptament també okupada, a l’alertar de fum que sortia d’una estufa de llenya. No hi va haver ferits i els Bombers van instar els inquilins a millorar la instal·lació per evitar incidents.