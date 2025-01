L'any comença en plena escalada de l'epidèmia de grip, especialment al pla de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El pic epidèmic de la grip segueix a l’alça amb una escalada del 62% de casos diagnosticats als CAP de Lleida durant l’última setmana respecte a l’anterior. Malgrat que el conjunt de les infeccions respiratòries agudes van registrar un lleuger descens, probablement relacionat amb la presència dels festius de Nadal, la grip va pujar de 232 a 396 casos a les comarques del pla i de 52 a 65 contagis al Pirineu.

El departament de Salut alerta que el nivell de transmissió “es manté en marcat ascens” a Catalunya, amb 205 (152-218) casos per 100.000 habitants, “superant el nivell basal i atansant-se al llindar de transmissió moderat, que probablement se superarà aquesta setmana”. A la regió sanitària del pla de Lleida ja s’ha assolit el nivell epidèmic moderat. Amb 104 casos per 100.000 habitants, només el Camp de Tarragona té una taxa superior (160). Com ja venia indicant les últimes setmanes, Salut afegeix que “el pic epidèmic de la grip continua en fase ascendent i seguirà augmentant d’intensitat les properes setmanes”.

El número de vacunats contra la grip es manté lleugerament per sota dels nivells de l’hivern passat. Tant la regió sanitària de Lleida com la de l’Alt Pirineu i Aran estan estancades amb el 47 i 45% dels majors de 60 anys immunitzats, respectivament, mentre que en la mateixa setmana del 2023 van assolir el 50% al pla i el 47% al Pirineu. No obstant, la regió sanitària de Lleida lidera la vacunació contra la grip a Catalunya amb el 39% del total de població immunitzada.

El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) indica també que es manté l’augment d’hospitalitzacions amb mostra positiva per a grip, unes 73% de les quals són majors de 60 anys. Als hospitals lleidatans la setmana passada hi va haver tres persones ingressades amb grip, una menys que la setmana anterior. Els casos de covid van baixar gairebé a la meitat l’última setmana tant a Lleida (un 47% menys) com en el conjunt de Catalunya (una baixada del 36%). Els CAP van diagnosticar 49 contagis a Lleida (46 al pla i 3 al Pirineu) la setmana passada, mentre que durant l’anterior van ser 93 (87 i 6, respectivament). Un 35% dels majors de 60 anys del pla estan vacunats contra el coronavirus, mentre que al Pirineu són el 33%.