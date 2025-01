El preu dels lloguers que s'hagin d'actualitzar no podrà pujar més del 2,2%

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou índex de referència per a l'actualització dels lloguers se situa al 2,2% el mes de novembre a l'Estat, segons ha publicat l'INE aquest dijous. L'indicador és d'obligat compliment, així que marca el límit que pot pujar un lloguer que s'hagi d'actualitzar. Es tracta d'una de les disposicions de la llei estatal d'habitatge del 2023, que busca amb aquesta mesura "evitar increments desproporcionats" als arrendaments. L'índex es publicarà cada mes, el mateix dia que es fan públiques les dades definitives de l'IPC del mes anterior. De fet, la xifra va lligada a les dades de la inflació, ja que serà el valor mínim entre la variació anual de l'IPC, la de l'IPC subjacent i la taxa de variació anual mitjana ajustada de l'IPC i del subjacent.

La nova norma substitueix l'anterior, que marcava als contractes l'IPC com a revisió anual màxima d'un arrendament, i afecta a tots els lloguers de l'Estat, ja siguin en zones tensionades o no. La disposició legal estableix que quan s'hagi de fer l'actualització anual de la renda, s'ha d'agafar com a topall el valor més recent del nou índex. El 12 de gener es publicaran tant les dades definitives de la inflació per al mes de desembre, com la nova xifra de l'índex de referència dels arrendaments d'habitatge per al mateix mes.