Detinguts a Lleida per robar el mòbil a un home i per assaltar un establiment

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut recentment a dos homes per separat com a presumptes autors de sengles delictes de robatori amb força i violència. El primer dels arrestats, un home de 29 anys, està acusat d'haver sostret per la força un telèfon mòbil a una víctima el passat 28 de desembre al Centre Històric de la ciutat.

El perjudicat va reconèixer aquest dijous al presumpte lladre pel carrer, moment en què una patrulla policial va procedir a detenir-lo cap a les 13.15 hores al carrer Veguer de Carcassona. A més, el detingut comptava amb una ordre de recerca i captura vigent emesa per un jutjat de Còrdova.

D'altra banda, el segon arrestat, un home de 44 anys, va ser detingut el dimecres passat dia 1 al carrer Pallars com a sospitós d'un robatori amb violència en un establiment comercial de la zona. Segons va informar la Guàrdia Urbana, l'arrest es va produir cap a les 14.00 hores, després que els agents localitzessin i identifiquessin a l'individu acusat d'actuar amb intimidació durant l'assalt al comerç.