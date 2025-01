Pujada del lloguer limitada al 2,20% pel nou índex

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lloguers que es revisin ara podran pujar fins un 2,20% segons el nou índex de referència publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que aplica als contractes firmats després de l’entrada en vigor de la llei d’Habitatge, el 25 de maig del 2023. Aquesta normativa estableix mesures de contenció de preus i recull que l’INE serà l’encarregat de definir un índex de referència per a l’actualització anual dels contractes per evitar increments desproporcionats. El nou índex substitueix l’IPC com a referència principal per actualitzar les rendes. Fa gairebé dos anys, quan la inflació es va disparar després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, l’Estat va decidir l’abril del 2022 limitar la pujada dels lloguers al 2% i el 2024, al 3%.

A més, ahir va entrar en vigor el registre únic d’arrendaments de lloguers turístics, de temporada, d’habitacions o un altre tipus d’allotjament que permeti el lloguer de curta durada, així com la finestreta única digital d’arrendaments per a la recollida i intercanvi d’aquestes dades. No obstant, no serà efectiu fins a l’1 de juliol.

D’altra banda, segons Idealista, Lleida va tancar el 2024 amb el preu del lloguer un 2,2% més baix que a finals del 2023. Així mateix, la Generalitat va obrir ahir el termini per demanar ajuts al lloguer de persones en situació de vulnerabilitat, que acaba el 30 de setembre.