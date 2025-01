Davant del jutge per estafar una lleidatana amb la compra d'un gos

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Penal 2 de Lleida acollirà el pròxim 9 de gener una previsualització sobre un cas d’estafa en el qual una lleidatana ha denunciat dos responsables d’una botiga d’animals de Barcelona per enganyar-la amb la compra d’un cadell de gos. Segons va explicar la víctima, s’enfronten a una petició de 6 mesos de presó per estafa, a més del pagament de la responsabilitat civil pels diners ja rebuts pel gos. El cas es remunta al 2019, quan la víctima va contactar per telèfon amb aquesta empresa per comprar un gos. Assenyala que una amiga també volia adquirir un cadell i es va desplaçar fins a la botiga física que tenien els denunciats a Barcelona. “Això em va donar confiança, perquè podies tractar amb una persona directament, per la qual cosa no vaig desconfiar”, va afegir. Tanmateix, el temps va anar passant i la víctima no rebia el cadell ni tampoc podia recuperar els diners. “Posaven tota mena d’excuses, com l’alimentació o que el gos no creixia prou.. t’entabanaven”, va afirmar. També hi hauria una altra persona afectada a Balaguer, que va arribar a presentar denúncia en el seu moment davant dels Mossos d’Esquadra. Així mateix, en aquest cas de Lleida, la víctima ha guanyat el judici per la via civil i hi ha més denúncies en altres ciutats, com Barcelona. “Han jugat amb els nostres sentiments i no pot quedar com si no hagués passat res”, reclama la víctima.