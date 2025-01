Dos robatoris més a Vila Montcada i l'Horta i Larrosa demana més mossos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos nous robatoris en habitatges de Vila Montcada i a l’Horta de Lleida van ser denunciats ahir pels veïns mentre l’alcalde, Fèlix Larrosa, confia que Interior destini més agents dels Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat. La tarda del dia 30 es va produir un assalt a un habitatge de Vila Montcada, a Ciutat Jardí. Segons fonts pròximes, els propietaris estaven fora en aquell moment i a l’arribar a casa ho van trobar tot desordenat i amb els llums encesos. Precisament, aquell mateix dia, tres veïns més van detectar que els havien intentat anul·lar l’alarma amb un inhibidor. Un dels afectats va assenyalar que “demostra que els lladres són gent preparada i que no tenen cap vergonya de robar en una zona transitada”.

Així mateix, un altre veí va explicar que dijous al matí va comprovar que havien entrat a robar a la seua torre, situada a la partida de Balàfia, al camí del Burot. “Vam anar-hi perquè els veïns havien alertat de robatoris a través de WhatsApp, i a l’arribar vam comprovar que havien forçat una de les finestres. Ho havien escorcollat tot, no es van emportar res de valor perquè no n’hi havia, però l’ensurt ja el tens. Demostra que li pot passar a qualsevol i et genera por. T’inquieta pensar que podries trobar-te amb algun intrús, o que causin destrosses o un incendi”, va assenyalar. Aquests robatoris se sumen als altres 4 dels quals es va tenir coneixement la nit de Cap d’Any i el dia 1 a la partida de Balàfia, al camí de Montcada i al camí de la Mariola.

Per la seua banda, Larrosa va demanar “resoldre” els problemes de seguretat a l’Horta i va insistir que hi ha “una necessitat” de més agents i que si fan falta més unitats policials de forma permanent (amb referència als Mossos) “s’ha de plantejar”. Així mateix, va avançar que dilluns fixaran la data de la reunió de la Junta Local de Seguretat i va dir que durant l’última setmana s’ha fet un dispositiu policial sense precedents a la ciutat, amb més de 200 vehicles identificats i més de 25 unitats d’actuació a l’Horta. També va defensar el desplegament de càmeres de videovigilància i eines d’intel·ligència artificial per verificar de forma preventiva les matrícules de vehicles sospitosos.