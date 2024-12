Larrosa preveu més mesures per combatre els robatoris a l’Horta de Lleida: “Haurem d’atacar el problema de manera col·lectiva”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir que ben aviat posaran en marxa més mesures en matèria de seguretat per evitar els robatoris en cases de l’Horta, especialment després que diversos habitatges fossin incendiats després de ser assaltats dissabte passat a la partida de Montcada. En aquest sentit, el primer edil va afirmar que “lamento profundament la situació viscuda. No prevèiem una cosa així perquè faran mal. Som a sobre i en contacte permanent amb els veïns i amb els cossos de seguretat; fins i tot vaig intercanviar missatges amb la consellera [Parlon] per plantejar una reunió al màxim nivell sobre aquesta nova situació”.

Larrosa també va defensar que “en els últims 20 dies hem efectuat el dispositiu més ampli i gran que ha tingut lloc en matèria de seguretat a l’Horta, amb detinguts, alguns d’ells reincidents. Vull fer un seguiment d’en quina situació queden quan aquests arriben al jutjat”. Va afegir que “no abaixarem la guàrdia, continuarem treballant, aviat anunciarem noves mesures i hi ha una coordinació absoluta entre Mossos i Urbana”. Tanmateix, va recordar que “la competència exclusiva en matèria de seguretat a l’Horta correspon als Mossos”.

El primer edil va posar èmfasi en el fet que “haurem d’atacar aquest problema de manera col·lectiva, amb seguretat preventiva amb la cooperació dels veïns i els cossos policials i accions més contundents. No és un tema de fets sinó de sensacions, i la sensació d’impunitat dels malfactors que no passa res ens perjudica a tots”. Els Mossos d’Esquadra també han incrementat la vigilància a la zona i segueixen investigant els assalts i obtenint proves contra els autors.