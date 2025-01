Denuncien quatre nous assalts a l'Horta la nit de Cap d'Any i el dia 1

Publicat per IGNASI GÓMEZ CABRERA Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Horta de Lleida va ser l’escenari novament de robatoris –alguns en grau de temptativa– en habitatges i locals de la zona entre la nit de Cap d’Any de dimarts i la nit del dia 1. Concretament, dos dels assalts es van produir la nit del 31 de desembre. Un va tenir lloc al centre de rehabilitació de l’associació Reto ubicada a la partida Balàfia. Almenys una persona va aconseguir accedir a les instal·lacions i es va emportar objectes de valor. La mateixa nit, l’alarma del restaurant La Dolceta, al camí de Montcada, es va activar quan una persona encaputxada va accedir a la zona de vestidors de l’establiment. El sistema dissuasiu va fer que el suposat lladre fugís després d’entrar, sense aparentment emportar-se res.

D’altra banda, el dia 1 a la nit es van produir dos assalts més. El primer en una casa del mateix camí de Montcada, amb els propietaris dins. Els assaltants van desmuntar una finestra de l’habitatge per entrar. Després d’escorcollar part de la casa van aconseguir emportar-se diversos objectes de valor. Finalment, un veí del camí de la Mariola va denunciar que el mateix dia un individu va foradar la tanca exterior del seu jardí, encara que no hauria arribat a accedir a l’habitatge.

Representants de les associacions de veïns van mostrar ahir la seua gran preocupació i impotència

Representants de diverses associacions de l’Horta van tornar a mostrar ahir la seua preocupació per aquests fets, que generen inseguretat i nerviosisme entre els veïns. El president de l’associació del camí de Montcada, Marc Vives, va advertir que “els veïns estan cansats d’aquesta situació i demanem que es posin més mitjans per combatre aquest problema”.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), Francesc Montardit, va sol·licitar que “els qui hagin d’aportar solucions ho facin aviat, perquè no sabem quant temps podrem aguantar vivint així”. I la presidenta del camí de la Mariola, Marina Pifarré, va lamentar que “això no té final” i va demanar “més presència policial i la implementació de més mesures preventives” per aturar els robatoris.