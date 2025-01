LM Idiomes cobra la quota del gener malgrat tancar el dia 3

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“L’acadèmia LM Idiomes ens ha cobrat la quota mensual del gener, de 63 euros, malgrat que el dia 3 van anunciar el tancament imminent. Encara no hem pogut tornar el rebut, ho intentarem demà i si no ho aconseguim ens haurem de posar en contacte amb l’empresa”. És el testimoni de la mare d’un exalumne que ahir va acudir a l’acadèmia Mister English, al carrer Camp de Mart, per matricular el seu fill després de quedar-se “penjat” a mig curs. “Haurà de tornar a adaptar-se a un nou grup, però demà podrà reprendre les classes”, afegeix. El director d’aquest centre, Javier Mañanet, explica que va conèixer la notícia del tancament a través d’aquest diari, però que els directius de LM “ens van contactar dissabte i ens van demanar garantir les matrícules gratuïtes, a la qual cosa hem accedit”. Indica que “dissabte i ahir vam obrir i vam donar informació a més de 50 persones, de les quals més de la meitat s’han matriculat”. Altres acadèmies, com Ilerllengües, també han incorporat una quinzena d’exalumnes.

Mañanet explica que “ens intentem adaptar els horaris i grups que ja estaven formats, estem parlant amb editorials per aconseguir descomptes als llibres i els exalumnes podran recollir a les nostres acadèmies els seus certificats d’exàmens oficials pendents”. És el cas del fill gran de l’Eva, que també reprendrà les classes aquest mes a Mister English. “Va ser alumne de LM durant deu anys i estava molt content, però ara s’ha quedat preocupat per la preparació del seu pròxim examen”, explica.

D’altra banda, Mañanet afirma que “estem fent entrevistes a exprofessors de LM perquè és possible que en necessitem 4 o 5 més”. Un d’ells, el Pere, la va fer ahir. “A mi tampoc no em van pagar l’última nòmina, per la qual cosa posarem una demanda conjunta, i em vaig assabentar del tancament divendres a través d’una companya”, assegura.

L’acadèmia també impartia anglès en escoles de la ciutat

LM Idiomes també impartia classes extraescolars d’anglès en diversos col·legis lleidatans, entre els quals Maristes i Alba. La directora del primer, Mary Rius, explica que “hem contractat els cinc professors que feien classes a una cinquantena d’alumnes d’Infantil i Primària fins a final del curs. Haurem de fer algun ajustament, però mantindrem els grups i els horaris”. L’Associació de Famílies (AFA) de l’escola Alba, on tres exprofessors de l’acadèmia feien classes a 75 alumnes, està buscant alternatives i no descarta mantenir també els mateixos docents.