La Paeria de Lleida anuncia obres immediates per reparar l'ensorrament a la Seu Vella

La Paeria va tallar part del carrer Sant Andreu i Ronda Seu Vella després de l’ensorrament per seguretat. - AMADO FORROLLA

L’ajuntament va anunciar ahir que farà obres immediates per estabilitzar el tram de la muralla de la Llengua de Serp que es va ensorrar dissabte passat i que ha obligat a tallar-hi l’accés, així com part dels carrers Ronda Seu Vella i Sant Andreu. El govern municipal va fer ahir un comunicat en el qual informava que reforçarà les mesures de seguretat a l’entorn de la zona afectada, la retirada dels elements situats al perímetre de l’ensorrament, repararà el despreniment, estabilitzarà el talús sobre el qual hi ha la muralla i revisarà totes les àrees adjacents. Unes mesures que ha encarregat mitjançant l’aprovació d’un decret d’urgència. Mentre durin aquestes actuacions, es mantindrà el tall de trànsit que afecta el carrer Sant Andreu.

Paral·lelament, el president de l’Associació d’Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, va assegurar ahir a l’emissora Ua1 que a més de la Llengua de Serp, al conjunt del Turó de la Seu Vella hi ha “una vintena” de punts l’estat dels quals és crític i podrien tenir risc d’ensorrament. Va afegir que la zona de la muralla més degradada amb escreix és la nord, que dona al parc de Santa Cecília i que el 2021 també es va esfondrar parcialment.

Per tot això, González va demanar que a més de fer actuacions planificades es reservin fons per a actuacions d’urgència per afrontar aquest tipus de situacions.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC va reclamar ahir impulsar de forma urgent el pla director de muralles de la Seu Vella. “Aquest nou ensorrament evidencia la urgència d’actuar de forma decidida en la conservació de les muralles”, va remarcar la portaveu, Jordina Freixanet, que va avisar que “la preservació del nostre patrimoni no pot esperar més”.