Illa firma el conveni amb l'OCDE per “millorar” el sistema educatiu català

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president i director d’Educació de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), Andreas Schleicher, van firmar ahir l’acord de col·laboració per “millorar” el sistema educatiu català després dels pèssims resultats obtinguts en les últimes proves PISA. El president va alertar que el conveni “no busca resultats per demà passat”, sinó que té un horitzó de quatre anys. Així, el 2025 es farà una diagnosi, el 2026 es començaran a implementar polítiques que s’hagin acordat, el 2027 servirà per consolidar-les i el 2028 es compartiran els resultats.

Schleicher va afirmar que Catalunya té “eines i recursos” per ser un dels líders en educació i va afegir que per a això es compartiran experiències de casos d’èxit d’altres països.

El sindicat Ustec, el més representatiu del sector, va expressar “rebuig total” al conveni per la seua “ingerència”. Va defensar que la comunitat educativa ha de marcar el rumb del sistema perquè són els que coneixen “de primera mà” les seues necessitats i particularitats. Va acusar Illa de reunir-se abans amb representants de l’OCDE que amb els sindicats educatius, i va exigir una trobada urgent amb ell i la consellera Esther Niubó.