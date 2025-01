L'institut Joan Oró de Lleida estrena una aula de tecnologia aplicada

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Joan Oró de Lleida ha estat seleccionat com un dels 71 centres educatius de Catalunya per transformar les seves aules d’ensenyaments professionals en espais de tecnologia aplicada, conegudes com a Aules ATECA. Aquesta iniciativa, que s’ha implementat durant el curs 2024-2025, té com a objectiu millorar la qualitat educativa en els cicles formatius, en aquest cas de la família d’activitats físiques i esportives i els ensenyaments esportius que ofereix el centre. Gràcies a una assignació pressupostària de 55.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation, s’ha portat a terme aquesta transformació que ha permès dotar una aula del centre amb equipaments tecnològics d’avantguarda.

Segons ha explicat el centre, la inversió tindrà un impacte directe en la formació de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, i dels cicles formatius de grau superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i Condicionament Físic, així com dels Estudis de Règim Especial d’Esports de Salvament i Socorrisme i Futbol.

La directora de l’institut, Imma Romero, ha dit que “el fet de comptar amb una aula ATECA és un impuls molt important per a la formació i el futur professional dels nostres alumnes. La implantació d’aquesta aula reforça el compromís de l’INS Joan Oró amb una formació de qualitat i adaptada a les necessitats del mercat laboral actual”.

Quatre àmbits d’aprenentatge tecnològic

L’Aula ATECA de l’INS Joan Oró s’organitza en quatre àmbits diferenciats, cadascun equipat amb tecnologies punteres per complementar la formació teòrica i pràctica. Un dels àmbits fa referència a la valoració esportiva i inclou plataformes de Bosco, encoders (sensors) rotatius i de força, i cèl·lules fotoelèctriques. Aquest equipament permet mesurar la força en extremitats inferiors, la velocitat de reacció, la força generada en exercicis i l’acceleració en corredors, aportant dades precises per a la valoració del rendiment esportiu.

Un segon àmbit treballa la realitat virtual (VR), per això el centre disposa de quatre ulleres de realitat virtual amb dos dels millors softwares del mercat per a emergències mèdiques i primers auxilis, oferint experiències immersives que milloren la preparació de l’alumnat en situacions crítiques. Un tercer àmbit és el que utilitza la tecnologia chroma, amb un complet equipament per a gravacions d’àudio i vídeo, que facilita la creació de continguts multimèdia d’alta qualitat per a projectes educatius i professionals.

Finalment, el quart àmbit incideix en la utilització dels drons en el món esportiu. L’INS Joan Oró compta amb quatre drons d’última generació, capaços de realitzar seguiments, esquivar obstacles i volar de manera autònoma, una eina clau per aprendre a integrar aquesta tecnologia en activitats esportives i d’oci.