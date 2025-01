Obren vuit llits al Santa Maria per descongestionar Urgències

Publicat per ACNMarc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hospital Santa Maria va obrir dimecres una unitat de curta estada amb vuit llits per derivar pacients respiratoris des de les Urgències de l’Arnau de Vilanova, que estan rebent “un augment de visites important, sobretot per causes respiratòries”. Una portaveu de la gerència explica que “la situació actual a Urgències és la que s’esperava per l’epidèmia de grip” i afirma que “els boxes estan doblats, com durant gran part de l’any, i no atenem pacients als passadissos, sinó que esperen allà fins que entren al box”. Afegeix que “si els pacients no poden passar al box directament, es porta a terme una primera valoració en un box específic amb un metge i infermera per anar avançant proves”. El centre respon així al sindicat CSIF, que ahir va afirmar que “la situació és preocupant i les unitats d’hospitalització temporals resulten insuficients, ja que els llits habituals estan al 100%”.

El departament de Salut va reconèixer ahir una situació “tensa o molt tensa” per a la grip als centres sanitaris de Barcelona i Tarragona, mentre que els lleidatans, els de Girona i els de la Catalunya Central “tenen molta activitat, però hi ha més marge d’actuació”. No obstant, Salut ja considera el nivell epidèmic com a “alt” a la demarcació, amb 217 casos per 100.000 habitants al Pirineu i 171 a les comarques del pla. Entre les dos regions sanitàries es van diagnosticar 806 casos la setmana passada, un 72,5 per cent més que els 467 de l’anterior.

Així mateix, el departament va assenyalar que els centres sanitaris “poden obligar els usuaris a portar mascareta si així ho consideren per temes de seguretat del pacient, cada centre pot fer el que consideri”.

Per na altra banda, sanitaris alerten d’un augment de casos de norovirus a l’Estat. El conegut com “virus de l’estómac” o “grip estomacal” és un patogen altament contagiós que es caracteritza per episodis sobtats de diarrea, vòmits i febre. No acostuma a causar complicacions greus en persones sanes, però es transmet molt fàcilment de persona a persona o a través de superfícies contaminades.