La Paeria crearà una línia de bus nocturn a les zones de lleure

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament preveu posar en marxa una línia nocturna d’autobusos urbans, la primera a la ciutat, per garantir la “seguretat del lleure”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que “aquest servei té més ús cada vegada que l’hem posat en marxa, per la qual cosa volem establir-lo de forma definitiva”. La concessió de la gestió dels busos a l’empresa Autobusos de Lleida (Moventis) acaba aquest any, i “abans de plantejar-nos més passos de futur hem volgut iniciar una revisió de les línies actuals” per establir un nou model “que tingui en compte les interurbanes i millori serveis com el transport a demanda”, va afegir.

Encara sense calendari ni trajecte definits, el nou bus nocturn arribarà quan es posi en marxa la nova concessió del servei. Larrosa va explicar que “segurament, primer només funcionarà els caps de setmana”.

Sobre les línies interurbanes que entren a la ciutat, l’alcalde va dir que ha iniciat converses amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Lleida perquè els autobusos puguin fer parades a les partides de l’Horta o als barris més perifèrics.

Així mateix, Larrosa va destacar que “hem de garantir el transport en determinats centres escolars”. Va afirmar que hi ha converses amb el Govern sobre això i que a partir del curs que ve preveu “augmentar el transport col·lectiu cap a l’escola Espiga”.

Més de 1.100 persones van utilitzar el bus nocturn gratuït que la Paeria va posar en marxa durant l’últim Aplec, una ampliació de la línia 7. També va funcionar durant les Festes de Maig i de la Tardor. Així mateix, el bus nocturn de les línies 5, 6 i 7 que ha activat aquesta última nit de Cap d’Any va comptar amb més de 600 usuaris.

Finalment, Larrosa va assenyalar que preveu “avançar en la conversió en zona de vianants del Centre Històric per facilitar que a la calçada puguin anar-hi cotxes, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal” [patinets elèctrics].

Més de 100.000 persones en els actes municipals de Nadal

La campanya de Nadal va reunir més de 100.000 persones en les activitats organitzades per la Paeria, sense comptar la Cavalcada de Reis. Van destacar les més de 15.000 persones a la Llotja, unes altres 15.000 al Cucalòcum (2.000 més que l’any passat), 13.000 a la pista de gel i 11.900 al tren turístic. Larrosa va celebrar que “el nivell d’incidents ha tendit a 0, sense baralles, actes incívics ni accidents”, així com que “els incidents van ser mínims” la nit de Cap d’Any. Va afirmar que “Lleida ha brillat més que mai, tant per l’èxit de la campanya com per la intensitat dels llums de Nadal”.

Denuncien la “saturació” de la línia 7 i volen més freqüències

Usuaris de la línia 7, que connecta el Secà i els Mangraners pel centre de la ciutat, van denunciar ahir la seua “saturació” i van demanar més freqüències, sobretot en hores punta. El president de la junta veïnal del Secà, José Carreiro, va explicar que també s’omplen els caps de setmana, quan passen menys busos. Larrosa va dir que “la nostra tesi inicial és que necessitem millorar les freqüències i racionalitzar les línies”. Va avançar que s’està plantejant un “canvi radical”. “Hem de pensar en el model de busos llançadora amb connexions en punts d’intercanvi”, va dir.