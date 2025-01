La UdL impulsa un laboratori per facilitar l'accés a webs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) impulsarà juntament amb l’empresa brasilera Arceus un laboratori virtual per analitzar l’accessibilitat i la usabilitat de pàgines web i aplicacions. Una iniciativa batejada com Remote User eXperience Artificial Intelligence LABoratory (RUXAILAB) promoguda pel grup d’investigació en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) i que té com a objectiu facilitar l’accés global a instal·lacions d’aquest tipus i oferir flexibilitat per portar a terme proves d’usabilitat sense límits geogràfics, va dir l’investigador de la UdL Marc Gonzàlez. Aquest va advertir que “només el 3% de les pàgines web a nivell mundial estan lliures de problemes d’accessibilitat”. Aquest projecte va ser el guanyador de la segona convocatòria dels premis Solucions Disruptives de la Xarxa Accesscat.