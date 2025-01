Els comerços de barri també viuen una gran campanya nadalenca

Els comerciants de Cappont, Pardinyes, la Bordeta i Balàfia coincideixen que aquesta última campanya de Nadal ha estat “millor que la de l’any passat, amb més fluxos de persones passejant pels carrers i un increment de vendes”, explica una portaveu de Pimec Comerç Lleida. Així, l’augment mitjà d’entre el 5% i el 8% que celebren les botigues de l’Eix Comercial i la Zona Alta no s’ha concentrat només als carrers més cèntrics, sinó que també ha arribat als barris. Les seues associacions de comerciants encara no han acabat de quantificar l’increment de les vendes, però reconeixen que “aquest any hi ha hagut molt ambient de Nadal i hem estat una mica més saturats”. Els comerciants valoren que l’augment del 40% en la il·luminació nadalenca dels carrers de la ciutat ha jugat al seu favor durant l’última campanya, i destaquen que “el fet que la majoria de botigues cèntriques s’han esperat a després de Nadal per iniciar les rebaixes ens ha ajudat molt a repartir els clients per tota la ciutat”.

Els més de trenta dies de la campanya de Nadal són els més importants de l’any per als petits comerços. Com ja va afirmar el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, en funció del sector poden representar entre el 20% i el 50% de la seua facturació anual. En aquest sentit, Llaràs destaca que “la campanya de Nadal ha anat bé per a tothom, tant per a les principals zones comercials de la ciutat com per als barris i això és una cosa que feia molts anys que no veia”. A causa d’aquestes bones setmanes de vendes, no descarta que comerços de barri se sumin a fer rebaixes i descomptes aquests dies. “Normalment les botigues de proximitat no participen gaire en aquest tipus de campanyes, però atès que ha Nadal ha anat molt bé és probable que s’hi animin”, va dir el president de Pimec Comerç, que preveu un inici d’any “bastant potent” per al comerç en general.

D’altra banda, les botigues de barri també han notat que la clientela cada vegada prefereix més l’atenció personalitzada en comptes de fer compres online o a grans superfícies. Sobre això, Llaràs va destacar que “les botigues de barri no han notat tant aquest increment de vendes per internet que sí que va patir l’Eix perquè han sabut conservar el seu atractiu, que és la proximitat i l’atenció personalitzada”. No obstant, va admetre que “els consumidors cada vegada dubten més de les rebaixes online i prefereixen les de les botigues físiques, és així”.