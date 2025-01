Assalt a un estanc de Lleida: "el lladre va donar una espenta a la dependenta i va marxar corrent"

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estanc del passatge Sant Jeroni, al barri lleidatà de Pardinyes, va ser víctima ahir a la tarda d'un assalt a punta de tancament. Segons fonts policials, un individu va irrompre a l'establiment quan la dependenta es disposava a finalitzar la jornada laboral i abaixar la persiana.

L'atracador, sota amenaces i intimidació física a la treballadora, va aconseguir emportar-se els diners que hi havia a la caixa en aquell moment. "El lladre va donar una espenta a la dependenta de l'estanc, va agafar els diners i se'n va anar corrent", detallen testimonis de l'incident.

Ràpidament, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana es van desplaçar fins al lloc dels fets per iniciar la recerca del sospitós per la zona, després de rebre l'avís a les 20.16 hores. No obstant això, al tancament d'aquesta edició no constaven detinguts relacionats amb aquest atracament.

Onada d'assalts a Lleida

La capital del Segrià acumula ja almenys tres atracaments en establiments comercials en els últims cinc dies. A banda del produït ahir al passatge Sant Jeroni, una gasolinera situada al carrer Corts Catalanes, al barri de Balàfia, va patir dos assalts en menys de 24 hores entre dijous a la nit i divendres a la tarda .