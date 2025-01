Una fallada informàtica impedeix expedir i renovar 350 DNI a Lleida

Una fallada informàtica en el sistema d’expedició i renovació dels DNI i el passaport va impedir ahir d’atendre més de 350 ciutadans que tenien cita a la comissaria de la Policia Nacional de Lleida per a aquest tràmit. La incidència afecta tot l’Estat, es va detectar divendres i, al tancament d’aquesta edició, encara no s’havia resolt, segons va informar el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín. Tanmateix, altres fonts van informar que ahir a la tarda ja estava resolta la incidència.

La fallada està relacionada amb la implementació d’un nou sistema per llegir el certificat de família nombrosa i, atès que el sistema per a la gestió del DNI i del passaport està centralitzat, el problema va afectar tot el país. Així ho va corroborar el president de CSIF Lleida, Modesto Berciano, que va afegir que ahir a mitja tarda ja s’havia solucionat la incidència. Aquest sindicat també va assenyalar a nivell estatal que no és la primera vegada que la plataforma per tramitar aquests documents presenta problemes, per la qual cosa va reclamar “una adequada inversió” per renovar-la, ja que “hi ha fallades i caigudes de manera periòdica que es van solucionant amb pedaços i solucions temporals”.

El sistema informàtic de la DGT a Lleida va caure ahir per la ruptura d’un cable de fibra òptica en unes obres

Per la seua part, Crespín va detallar que “divendres l’afectació va ser mínima perquè la fallada va ocórrer a última hora i avui [per ahir] sí que hi ha hagut problemes i no s’han pogut atendre les cites per renovar o expedir DNI i passaport, però la resta de tràmits s’han pogut fer amb normalitat”. Va afegir que la comissaria de la Policia a Lleida atén cada dia unes sis-centes persones per renovar o expedir el DNI, el passaport, el NIE o altres documents legals. A part de la comissaria de la Policia Nacional, ahir també hi va haver problemes en el pagament i gestió de tràmits a les oficines de la Direcció General de Trànsit (DGT) de Lleida. Segons va informar Crespín, “la incidència va ocórrer perquè unes obres al carrer Cristòfol de Boleda van trencar un cable de fibra òptica que donava servei a la DGT i ens consta que s’està treballant per restablir les connexions”.