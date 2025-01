Lleida reprendrà enguany les excavacions arqueològiques a l'antic barri jueu de la Cuirassa

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de Lleida reprendrà aquest any les excavacions a la zona de la Cuirassa, l'antic barri jueu o Call de Lleida, per tal d'avançar en la recuperació i promoció del patrimoni de la ciutat. Així ho ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa durant una visita a l'espai, en què ha destacat que l'actuació permetrà posar en valor aquest espai de memòria històrica i que també és un atractiu turístic. Els treballs es centraran en documentar i excavar les restes de la Casa del Pogrom, el carrer Soquet i la Casa del Pergaminer. L'actuació també preveu millorar l'enllumenat, la senyalització i la seguretat al Call.

Les excavacions arqueològiques, ha assenyalat Larrosa, prioritzaran la Casa del Pogrom, les restes d'una edificació que va quedar destruïda amb la crema del Call de Lleida el 13 d'agost del 1391. La documentació complerta de les seves restes va quedar pendent quan es va fer l'excavació del conjunt l'any 2017 i es reprendrà ara. En concret, inicialment s'excavarà la cara occidental de la casa, la que dona el carrer Reial, i també s'hi preveu una actuació complementària de restauració. En el futur, es planteja que aquest espai quedi tancat –ara ja hi ha una tanca de protecció– per garantir millor la seva preservació.

Els altres dos espais on treballaran els arqueòlegs seran al carrer Soquet i la Casa del Pergaminer, per acabar de completar el coneixement d'aquest espai patrimonial de la ciutat.

A banda, la Paeria també preveu diverses millores al recinte, com són el reforç de la il·luminació, la instal·lació de càmeres per millorar-ne la seguretat i la renovació de la senyalització, que es troba malmesa. Les restes del Call incorporen informació en cinc idiomes, català, castellà, anglès, francès i hebreu, sobre el sistema de passarel·les, per tal de facilitar la seva interpretació i coneixement.

Lleida va inaugurar ara fa sis anys la urbanització dels Jardins de la Cuirassa, un parc urbà de 6.000 m² situat en l'indret que ocupava l'antic Call medieval de Lleida. Els treballs arqueològics fets a l'antic barri del Seminari entre la primavera de 2015 i l'estiu de 2017 sobre una superfície de més de 6.000 m² van permetre recuperar importants restes de l'antic barri jueu de Lleida, habitat entre els segles XII i XV.