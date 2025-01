La Paeria vol fer parcs inclusius a tots els barris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament vol que tots els barris de la ciutat tinguin parcs infantils inclusius perquè també puguin disfrutar-ne els nens amb mobilitat reduïda o discapacitat. Un anunci que van fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, la tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, i els edils de Junts, Neus Caufapé i David Melé, en la visita que van fer a l’Espai Rovelló de l’avinguda Blondel, on ahir van instal·lar tres jocs infantils adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Aquests són un balancí adaptat perquè puguin utilitzar-lo tant els nens que van en cadira de rodes com els que no tenen problemes de mobilitat, un carrusel amb seients i sujecciones i un joc de molles amb respatller. La instal·lació d’aquests jocs infantils han costat 25.000 euros.

L’alcalde i els regidors del PSC i de Junts van assenyalar que treballaran per fer de Lleida una ciutat més sostenible i que aquestes actuacions les faran partint de les recomanacions de la taula sectorial de persones amb discapacitat de l’ajuntament, en la qual hi ha més d’una dotzena d’entitats.