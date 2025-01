Dos blocs de pisos de Ronda, un dia sense llum

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos blocs del passeig de Ronda de Lleida, als números 70 i 72, van patir un tall del subministrament elèctric dilluns passat a la tarda que es va prolongar en bona part d’aquests habitatges fins a la primera hora de la tarda d’ahir. Veïns van denunciar ahir aquesta situació, que a més de sense llum també els va deixar sense subministrament d’aigua ni calefacció. Una veïna, Alba, va exposar a SEGRE que “hi ha veïns que han hagut d’anar-se’n a un hotel. Vivim en un vuitè pis i tinc una filla de dos mesos. Tenim llum des d’avui (per ahir) a primera de la tarda, però hi ha altres pisos que segueixen igual que dilluns”. Una portaveu de la companyia Endesa va explicar que l’avaria va ser provocada per una fallada en una fase elèctrica. Una farmàcia ubicada als baixos va haver de tancar ahir al matí al no funcionar els equips informàtics i per falta de calefacció.