La Paeria reprèn enguany l'excavació arqueològica a l'antic barri jueu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria reprendrà aquest any les excavacions arqueològiques a l’antic barri jueu de Lleida, el Call o Cuirassa, ubicat en ple centre històric, entre els carrers Cavallers i Companyia i la plaça del Seminari. Se centraran principalment en la Casa del Pogrom, les restes d’una edificació que va quedar destruïda en la crema del Call el 13 d’agost del 1391 i la documentació de la qual va quedar pendent de la primera excavació d’aquesta zona el 2017. En primer lloc s’excavarà a la cara occidental de la casa i després està prevista una actuació complementària de restauració. La zona no serà accessible (ara ja està tancada) per garantir-ne millor la preservació. Els arqueòlegs també treballaran en uns altres dos punts de la Cuirassa, el carrer Soquet i la Casa del Pergaminer.

Així mateix, l’ajuntament també reforçarà la il·luminació, instal·larà càmeres per millorar la seguretat i renovarà la senyalització, va anunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa. La informació sobre el Call, en català, castellà, anglès, francès i hebreu, està situada a les passarel·les des de les quals es poden observar els vestigis històrics, però la majoria des de fa temps són illegibles pel mal estat. “No ha funcionat del tot bé”, va reconèixer. També va dir que “sempre hi ha hagut tasques de manteniment” i va fer “una crida al civisme i a la responsabilitat de la ciutadania”, perquè no malmeti la Cuirassa. “És un espai que no totes les ciutats tenen i hem de protegir-lo i estimar-lo”, va subratllar.

Reforçarà la il·luminació, instal·larà càmeres de seguretat i renovarà la senyalització informativa

A més, Larrosa va remarcar que el pressupost d’aquest exercici preveu posar en relleu aquest espai de “memòria històrica”, també projectat com un atractiu turístic, i avançar en la recuperació i la promoció del patrimoni de la ciutat.