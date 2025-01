Veïns retenen el lladre d'un mòbil després d'una persecució a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest dimarts un jove de 28 anys acusat de robar un mòbil i presentar resistència als agents a l’hora de ser detingut. L’home va robar a la distracció un telèfon mòbil a la terrassa d’un establiment de la Zona Alta. La víctima del robatori i els seus acompanyants van perseguir el lladre fins que el van poder interceptar i retenir a l’avinguda de Rovira Roure.

Detinguts per robar en un comerç i en un traster

D'altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir el dimecres 8 de gener una dona de 38 anys i dilluns un jove de 21, ambdós amb antecedents, acusats de robar en un establiment i en un traster. La investigació es va iniciar el novembre passat després d’un robatori amb força en un establiment comercial de la plaça Sant Joan de Lleida, del qual es van emportar un teleobjectiu, dos càmeres fotogràfiques i una brúixola, entre altres objectes. Les indagacions de la Unitat d’Investigació de Lleida es van tancar dimecres passat amb l’arrest de la dona al carrer Cotxera i del jove, aquest dilluns, a la plaça del Dipòsit. A més, l’home se l’acusa d’un segon robatori a finals de desembre en un traster del carrer Caldereries.

Denunciats dos xòfers ebris després d’accidentar-se

La Guàrdia Urbana va denunciar el cap de setmana dos conductors ebris implicats en sengles accidents de trànsit al carrer Tarragona i l’avinguda Pinyana. Així mateix, va instruir diligències penals contra un altre xòfer per alcoholèmia després d’una infracció de trànsit a l’avinguda Balmes. Els cotxes van ser retirats al dipòsit o se’n va fer càrrec un conductor substitut.

Multes per consum de drogues i incivisme

Dos persones van ser denunciades dilluns per consum de substàncies estupefaents a la via pública. Concretament, l’actuació es va portar a terme al carrer Cantàbria. D’altra banda, diumenge i dilluns es van imposar tres denúncies per incivisme: dos per no respectar el descans dels veïns als carrers Col·legi i Alfés i una altra a Camp de Mart per orinar al carrer.