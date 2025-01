Preveuen dos miradors al marge dret de la canalització del Segre

L’ajuntament va iniciar ahir el procés participatiu per definir els futurs usos del marge dret del parc de la canalització del Segre amb una visita per la zona en la qual es va anunciar que, a més del que proposi la ciutadania, preveuen habilitar dos miradors, un a la plaça de la Pau i un altre entre la plaça Espanya i l’avinguda Joana Raspall. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assenyalar que aquesta construcció és una iniciativa projectada fa anys i que el de la plaça Espanya tindria un accés per baixar al marge dret de la canalització. Aquest projecte, batejat com Imaginem Platges de Lleida, va ser un dels projectes estrella del PSC a la campanya de les eleccions municipals. L’àmbit d’actuació és de 2,8 quilòmetres i se centraria en el tram que va des de la plaça de la Pau, al costat del pont Vell, fins al pont dels instituts. Altres propostes que es van esmentar durant la visita d’ahir eren instal·lar gandules i bancs, zones de serveis i lavabos, plataformes per pescar, habilitar pistes esportives a la zona, fer que el riu sigui navegable i buscar una manera de connectar els dos marges.

El següent pas després de visitar ahir la zona serà recopilar les propostes de la ciutadania i dels col·legis professionals i entitats per consensuar-les. Posteriorment, hi haurà tallers ciutadans per analitzar la viabilitat de cada proposta, que començaran el 27 de febrer. En la visita d’ahir a més de l’alcalde, tècnics municipals i membres de l’oposició hi havia Josep Maria Llop, que va ser director d’Urbanisme de la Paeria durant l’alcaldia d’Antoni Siurana i va ser el que va dissenyar la canalització actual després de la riuada del 1982. “El riu ens va regalar un espai per a tots”, va dir Llop.