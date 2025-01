La reforma de Ferran s'ampliarà més endavant a l'altre costat de la rambla

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La reforma de la rambla Ferran, que des que va començar el 4 de novembre s’ha centrat a millorar la calçada i la vorera en sentit a la Paeria, es replicarà en el sentit contrari –cap a l’estació de trens– quan acabi l’ampliació de la vorera del costat de l’Eix Comercial. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que la previsió és que aquest nou espai per als vianants quedi llest al juny, abans de Sant Joan. No obstant, va advertir que les obres s’ubiquen “a la zona de la ciutat amb més jaciments arqueològics, hi pot haver sorpreses”. A continuació, s’abordarà la reforma de l’encreuament amb Alcalde Fuster per conformar una gran plaça al mateix nivell davant del Morera i la Diputació, va detallar Larrosa. Més endavant, es preveu l’última fase a tot el lateral de la rambla del costat de Correus, entre el carrer Riquer i l’estació de trens. Així, gairebé tot Ferran serà de plataforma única, la qual cosa “permetrà convertir-la en una gran plaça quan es tanqui per raons de programació de ciutat, festes o esdeveniments de qualsevol tipus”, va indicar l’alcalde.

Així mateix, Larrosa va explicar que a la nova vorera s’incorporarà un paviment de granit rosa Porriño, amb un característic to rosat, que donarà continuïtat al dels carrers de l’Eix i es combinarà amb tons grisos als punts on hi ha edificis d’interès històric. “Assolirà una amplada de cinc metres i incorporarà mobiliari urbà, il·luminació i arbres nous”, va afegir Larrosa.

Finalment, quan hagin culminat tots els treballs a Ferran, es preveu una última fase de l’anomenada operació Rambla a l’avinguda Francesc Macià. “Requereix una reflexió en profunditat perquè hi ha diferents propostes sobre la taula”, va afirmar Larrosa, que va avançar que la idea és integrar aquesta avinguda amb la plaça de la Pau per generar una gran plaça al centre de la ciutat.

D’altra banda, l’alcalde va destacar que nou establiments de la rambla i dels carrers adjacents van resultar beneficiaris durant el 2024 dels ajuts per implantar-se a la zona. Dos han estat noves obertures i la resta, reformes. A més, el pressupost del 2025 preveu augmentar de 130.000 a 150.000 euros aquests ajuts.