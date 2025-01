Sanitat preveu limitar a un màxim de 17 hores les guàrdies mèdiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Sanitat es referma en l’objectiu d’acabar amb les guàrdies mèdiques de 24 hores. La ministra Mónica García va explicar ahir que un dels elements més importants del nou estatut marc que està negociant amb els sindicats és que la suma de jornada ordinària i guàrdia no pugui superar les 17 hores. “Les guàrdies de 24 hores són completament anacròniques i posen en risc la salut, no només dels professionals, sinó també dels pacients que són atesos”, va afirmar García. Va assegurar que el seu objectiu és donar flexibilitat per a l’adaptació a aquest nou sistema, però va sentenciar que “mentre estem parlant de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, ens estem trobant amb professionals que estan fent 60 hores a la setmana i les de guàrdia no els compten, crec que és una aberració”.

Una altra de les novetats del document que marcarà les condicions laborals dels sanitaris serà l’exigència d’exclusivitat per als llocs de directiu professional, com els caps de servei, que no podran compatibilitzar el seu treball a la sanitat pública amb activitats en el sector privat. “Crec que tenen ja prou feina i responsabilitat, han de tenir una mirada en la qual tinguin una dedicació exclusiva al sistema sanitari”, va assenyalar la ministra.

Va afegir que “no fem una restricció als professionals, però sí a aquells càrrecs que creiem que puguin tenir un conflicte d’interès”.

Així mateix, García va afirmar que el nou estatut marc garantirà una presència equilibrada d’homes i dones en els òrgans directius del Sistema Nacional de Salut.

D’altra banda, el sindicat Infermeres de Catalunya va reclamar ahir mesures urgents per fer front a la “devastadora” falta de professionals i va alertar que prop del 40% de les infermeres es plantegen abandonar la professió en els propers deu anys.