Una empresa xinesa lloga l’antic Bricorama de Lleida per crear un centre d'oci de 2.000 metres

Una empresa d'origen xinès ha llogat l'antic edifici del centre comercial Bricorama, situat al carrer Pere Cavassèquia amb Roger de Llúria, al barri de Pardinyes de Lleida. L'objectiu dels nous arrendataris és transformar aquest espai de 2.000 metres quadrats en un centre de sàlting, un lloc d'oci amb llits elàstics per saltar.

Segons ha pogut saber SEGRE, les obres d'adequació de l'espai al seu nou ús començaran en unes dues o tres setmanes, i es preveu que el nou centre de sàlting obri les seves portes cap a l'estiu.

Cal destacar que a pocs metres d'aquest local, concretament al número 8 del carrer Baró de Maials, està a punt d'obrir un altre centre de sàlting anomenat The Indoor Jumping Club. Aquest establiment compta amb una superfície de 1.100 metres quadrats i té previst obrir les seves portes el proper 31 de gener, segons anuncia la seva pàgina web.

A més, des de fa anys, a la localitat propera de Torrefarrera hi ha un altre establiment d'aquestes característiques, Salting Lleida, que disposa d'una superfície de 1.500 metres quadrats. Amb l'obertura d'aquest nou centre a l'antic Bricorama, Lleida i la seva àrea d'influència comptaran amb una àmplia oferta d'espais dedicats a aquesta activitat d'oci.

L'edifici on s'ubicarà el nou centre de sàlting ha acollit diferents usos al llarg dels anys. Històricament, en aquesta zona estaven situats els Tallers Rocafort, una empresa dedicada a la reparació de material ferroviari que va tancar el 1997 després de 44 anys d'activitat.

Posteriorment, el desembre del 2001, s'hi va instal·lar el supermercat d'alimentació Supersol, que va tancar a començaments del 2004. Poc després, el local va passar a mans de la firma Bricoking, del sector del bricolatge, que va obrir a finals del 2005. El 2016, la multinacional francesa Bricorama, també de productes de bricolatge, complements de la llar i jardineria, va adquirir Bricoking, i l'establiment va estar obert fins al 2019.

Més endavant, en aquest mateix espai es va instal·lar l'Església Evangèlica Catedral de la Família, que va ser clausurada per la Paeria el 2021 en constatar que el local incomplia la normativa per a aquesta activitat.

