Construir el mur perquè Cappont deixi de ser inundable, en risc sense comptes de l'Estat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El cada vegada més possible fracàs en l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per a aquest any “afectaria de forma substancial” les actuacions que s’han de dur a terme per rebaixar la inundabilitat del riu Segre, ja que “si no tenim el suport del ministeri per a la Transició Ecològica serà bastant complicat assumir les obres que s’han de portar a terme al mur de Grenyana, resultants del projecte executiu que ja s’està acabant”.

Aquesta obra és bàsica perquè Cappont deixi de ser considerat zona inundable i pugui construir-s’hi el nou institut. Ho va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en un dinar amb periodistes en el qual també va dir que “em preocuparia molt que no es pogués dur a terme el pla de barris al Centre Històric si no s’aproven els comptes de la Generalitat”. Va detallar que l’objectiu és construir 500 habitatges perquè “la clau del Barri Antic és la seua habitabilitat”. No obstant, va assegurar que ja hi ha en marxa 13 actuacions per transformar el barri.

Així mateix, va anunciar que l’ajuntament es presentarà a una convocatòria de 1.800 milions d’euros per “actuar en espais amb una alta densitat de població que històricament han estat sense projectes d’alt impacte” com els barris d’Instituts-Sant Ignasi, Escorxador, Universitat, Noguerola, Clot o la Mariola. Respecte al pla de l’estació, l’alcalde va explicar que “pràcticament tenim llest el protocol de col·laboració amb el Govern per a la implantació d’un edifici de serveis en l’entorn del pla” que serà el lloc de treball d’uns 1.500 funcionaris.

D’altra banda, va reiterar que amb el nou pla urbanístic (POUM) preveu ampliar el polígon industrial El Segre “fins un milió de metres quadrats” i va assegurar que, “en alguns casos, hi haurà nous sectors industrials que ja estan venuts abans de treure’ls a programació”. Finalment, va celebrar que “amb el quaranta per cent del mandat completat ja hem executat o estan en marxa el 52 per cent de les mesures del pla d’acció municipal”.

Reitera que la Fira i l’Aplec es traslladaran definitivament a l’Hípica

Larrosa també va reiterar el seu compromís de traslladar la Fira a l’antiga Hípica, emplaçament actual de les firetes, i va explicar que es dissoldrà el consorci que gestiona l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) entre Cappont i la Bordeta a favor d’un nou projecte vinculat amb la modificació del pla general urbanístic (POUM) que haurà de permetre crear un nou barri amb gairebé 4.000 habitatges i un recinte firal de 110.000 m², dels quals 50.000 seran de superfície coberta.

“Serà tecnològicament avançat, eficient energèticament i accessible”, va detallar. No obstant, va explicar que no es podrà materialitzar fins que no s’aprovi definitivament el nou POUM i va afegir que aquest juny preveu donar llum verda a avançar-lo. L’alcalde va explicar que “a l’espai que quedarà lliure als Camps Elisis guanyarem zones verdes” perquè s’ampliaran fins al canal de Seròs, on preveu habilitar un sender seguint el seu curs.

També planeja transformar l’espai que ara ocupen els pavellons “per facilitar més habitatges, especialment de protecció pública”. Larrosa va confirmar que l’Aplec del Caragol es traslladarà també al nou recinte firal. Així mateix, va indicar que la planta baixa del nou Palau de Vidre estarà llesta entre el març i l’abril per poder utilitzar-se durant les Festes de Maig, mentre que preveu inaugurar la primera planta durant el proper Nadal. Finalment, l’alcalde va comentar que demanarà una subvenció d’1,2 milions a la Generalitat, en el marc del pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per reformar el xalet modernista dels Camps Elisis i dotar-lo d’usos culturals i educatius.