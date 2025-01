Nova alerta per l’estafa del “fals fill en conflictes”: Una veïna de Lleida paga gairebé mil euros després d'un missatge de WhatsApp suplantant un familiar

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de Lleida van rebre dijous una nova denúncia per l’estafa coneguda com del “fals fill en conflictes”, en la qual els estafadors es fan passar per un familiar de la víctima per aconseguir diners de forma ràpida al·legant un problema urgent. Segons van explicar fonts policials, els fets van tenir lloc dimecres, quan una veïna de la capital del Segrià va rebre un missatge a través de l’aplicació WhatsApp d’un número desconegut assegurant que era la seua filla i que per un problema havia hagut de canviar de telèfon. Sempre amb un llenguatge d’urgència, van afegir les mateixes fonts, els estafadors van dir a la víctima que necessitava 2.890 euros per resoldre una incidència. Finalment, la dona va enviar dos vegades diners a través de Bizum per un total de 990 euros. Quantitat que va enviar a un número diferent del que havia contactat amb ella i que li havien proporcionat també en la mateixa conversa de WhatsApp. Poc després de fer els pagaments, la víctima va rebre una trucada de la seua filla, constatant que havia estat enganyada.

L’estafa del “fals fill en conflictes” és una de les múltiples estafes que han proliferat durant els últims anys i que han disparat les denúncies, sobretot després de la pandèmia. El setembre passat, els Mossos van detectar un altre cas en el qual la víctima va acabar pagant 2.850 euros. Segons van explicar fonts policials, gràcies a tenir coneixement dels fets, els agents, amb l’ajuda de l’entitat bancària, van poder evitar que la víctima arribés a pagar als estafadors 7.000 euros, ja que li havien continuat reclamant diners després de la primera transferència.

La policia catalana insta la ciutadania que en cas de rebre un missatge d’aquest tipus, al ser d’un número desconegut, truquin a la persona que diuen ser per confirmar que és qui envia el missatge. També assenyalen que és important fer algun tipus de pregunta que només pot saber la persona pròxima com una altra manera de confirmar la identitat. Els estafadors utilitzen la urgència en els seus missatges perquè les víctimes actuïn de forma ràpida i aconseguir així que enviïn diners sense comprovar si es tracta d’un engany.

Prop de mig miler de denúncies al mes a Lleida

■ Segons les últimes dades publicades pels Mossos d’Esquadra, a les regions policials de Ponent i del Pirineu comptabilitzen més de 480 denúncies per estafes cada mes. Entre gener i agost de l’any passat es van registrar un total de 3.845 denúncies, un 4,6% més respecte al 2023. Vuit de cada deu estafes s’efectuen a través de les noves tecnologies, encara que també han proliferat les que es fan per telèfon. Segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, fins al setembre del 2024 es van comptabilitzar 3.214 ciberdelictes, dels quals prop del 94% van ser estafes informàtiques.