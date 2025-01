La UdL cancel·la un polèmic concurs creat per entitats espanyolistes

Publicat per Marc CarbonellACN Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) es va veure ahir embolicada en una polèmica al fer-se públic que havia permès celebrar a les seues instal·lacions un concurs d’història d’Espanya per a alumnes de Batxillerat organitzat per entitats espanyolistes: el sindicat de professors de secundària AMES, contrari a la immersió lingüística; l’entitat Aixeca’t, contrària al “moviment secessionista català”; Historiadors de Catalunya, que qüestiona el relat independentista sobre la guerra de Successió i el Decret de Nova Planta; o la fundació Neos, que es defineix contrària a l’eutanàsia, a l’avortament, la ideologia de gènere, la llei de memòria democràtica i les lleis LGTBI.

L’anomenada olimpíada Catalana d’Història d’Espanya s’havia de celebrar el proper 21 de març, però la UdL va decidir finalment retirar la seua col·laboració perquè la proposta “no compleix amb el perfil mínim exigible per a una universitat pública” a l’estar vinculada a entitats “fortament ideologitzades i amb un biaix notori respecte a la visió de la història, cosa que és incompatible amb el rigor acadèmic propi de les universitats”. Així, l’activitat no es podrà celebrar a la universitat i el premi no podrà ser la gratuïtat d’un any de matrícula, com estava previst. Un portaveu de la UdL va explicar que “quan es va presentar la proposta no estava gaire clar qui eren els patrocinadors, que tampoc van facilitar informació molt completa sobre el concurs”.

Organitzat per entitats contràries a l’eutanàsia, l’avortament, les lleis LGTBI o la immersió lingüística

Fonts de la UdL van explicar que la iniciativa va nàixer d’un professor d’història incorporat recentment al claustre de la universitat. Un company del mateix departament va assegurar que no va tenir cap notícia sobre la celebració de l’olimpíada fins ahir, quan se’n va assabentar per les xarxes socials.

En un comunicat a X, la UdL va reconèixer “falta de control” perquè el professor va enviar la proposta al vicerectorat d’Estudiants i aquest la va remetre al Consell Social, que la va aprovar. El sindicat AMES ja va organitzar un concurs l’any passat a la UdL sobre llengua castellana.