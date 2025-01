FP amb tecnologia innovadora

L’Escola del Treball té una història gairebé centenària (l’edifici va complir 93 anys dimarts passat), actualment escolaritza 800 alumnes, des del 2012 està especialitzada en Formació Professional (FP) i des de fa un parell d’anys és un centre d’excel·lència en el sector de les energies renovables reconegut pel ministeri d’Educació. El director, Paco González, i el director de comunicació i promoció, David Saura, expliquen que amb els 800.000 euros de subvenció que van rebre per aquesta raó han reformat espais que estaven infrautilitzats per crear dos laboratoris que suposaran un plus per a l’alumnat. Un és d’immersió de realitat virtual i permetrà, per exemple, fer pràctiques en aerogeneradors eòlics de gran mida, sense moure’s del centre, gràcies a un simulador molt especialitzat.

L’altre és una aula maker amb tecnologia perquè els alumnes desenvolupin prototips dels seus projectes i productes, de qualsevol cicle del centre. Disposa d’una zona de reprografia, màquines de fabricació additiva amb 3D, una talladora i enregistradora làser per a fusta, una fresadora computeritzada, màquines d’electrònica i robòtica i fins i tot una brodadora digital. Una desena de professors es formaran per ser experts en aquestes tecnologies i assessorar els alumnes que vulguin materialitzar projectes. També disposaran d’un escàner 3D per generar models d’objectes reals i crear continguts en 3D propis per a la docència de qualsevol curs.

El centre ja va implementar altres millores, com substituir el mobiliari clàssic de les aules per un altre de modern amb línies ondulades i adaptable i portes de vidre, i sofàs als passadissos perquè els alumnes descansin en l’esbarjo.

A més, des de fa sis anys, abans que Educació comencés a entregar portàtils als centres, van apostar perquè cada estudiant portés a classe el seu propi (el centre en cedeix als que no en tenen) i ara tots els cicles funcionen amb ordinador.

D’altra banda, han adequat una petita instal·lació d’hidrogen per generar energia, que encara no està en marxa. El centre va destacar que és un camp d’experimentació, que venen a formar-se professors de tot l’Estat i que aquest sector requerirà professionals formats. També estan habilitant un espai polivalent per als alumnes de renovables que es podrà compartimentar, denominat Àgora.

Projectes d’energia solar, eòlica i d’hidrogen

Específicament en l’àmbit de les energies renovables, l’Escola del Treball està desenvolupant dos projectes. D’una banda, a la terrassa han instal·lat plaques fotovoltaiques per tendir a l’autosuficiència energètica i una plataforma per monitorar els consums de les aules. Tenen 17 quilowatts de potència (ampliaran a més de 40 per generar excedents que acumularan en bateries) i també disposen de dos minigeneradors eòlics.