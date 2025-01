Denunciades 51 presumptes negligències mèdiques a Lleida el 2024, un 70% més en un any

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El defensor del pacient va rebre l’any passat 51 denúncies per presumptes neglicencias mèdiques als centres sanitaris de la província de Lleida. N’hi va haver un 70% més que el 2023, quan se’n van registrar 30, la xifra més baixa dels últims sis anys. Les llargues llistes d’espera continuen sent el principal motiu de reclamació, seguides de les queixes referents als serveis d’Urgències, cirurgia general, traumatologia, ginecologia i obstetrícia. A tot Catalunya hi va haver 1.783 denúncies per suposades males praxis, un 21% més que el 2023, de les quals 66 van ser per mort del pacient. A Barcelona es van registrar 1.487 reclamacions, a Tarragona 185 i a Girona, 60.

“Des de fa una dècada, l’endeutada sanitat catalana no aixeca cap pel seu insuficient finançament. Ja va sent hora d’igualar el pressupost sanitari a la despesa real per posar fi al progressiu endeutament”, afirma l’associació. També assenyala que Catalunya duplica la Comunitat de Madrid en el temps mitjà d’espera per rebre una cirurgia, “però no és real mentre no existeixi una llei perquè totes les comunitats comptabilitzin de la mateixa manera”, indica.

El defensor del pacient considera com una “prova d’un sistema sanitari inestable” que en l’última dècada hi hagi hagut sis consellers de Salut, i valora com a “complicat” l’objectiu d’aconseguir cita amb el metge de família en 48 hores que ha fixat la consellera Olga Pané. L’associació demana “un finançament decent per a la sostenibilitat” del sistema sanitari.

A tot l’Estat, l’associació va rebre un total de 14.008 casos de presumptes negligències, 2.017 més que el 2023, dels quals 798 van ser amb resultat de mort (126 més que l’any anterior).

Els casos més habituals són errors de diagnòstic, intervencions mal realitzades, altes precipitades, atenció deficient, infeccions hospitalàries i retards en ambulàncies.

Sindicats mèdics veuen difícil limitar les guàrdies a 17 hores

El sindicat Metges de Catalunya i les formacions homòlogues de Madrid i Euskadi rebutgen de forma conjunta l’esborrany de la llei d’estatut marc proposat pel ministeri de Sanitat i demanen un conveni propi per als facultatius. Metges de Catalunya considera que la implantació de les guàrdies de disset hores que va anunciar la ministra Mónica García és “summament dificultosa”, i lamenta que l’exclusivitat obligarà els caps de servei a escollir entre el sector públic i el privat.

Salut incorpora quatre revisions mèdiques abans dels 12 anys

El departament de Salut ha actualitzat el calendari de visites mèdiques preventives, que incorpora quatre revisions addicionals a la primera setmana de vida i als 3, 10 i 12 anys. També es reforçaran els cribratges amb mesures innovadores com la detecció precoç de malalties cardiovasculars amb risc de mort sobtada mitjançant un qüestionari i un electrocardiograma als 10 anys. És una de les principals novetats del nou protocol de la conselleria per promoure la salut en l’edat pediàtrica i prevenir malalties.D’altra banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, va dir que ja s’ha arribat al màxim de la grip, però va avisar que es mantindran taxes encara elevades durant una o dos setmanes.Paral·lelament, segons dades de l’ICS que va avançar TV3, l’índex de consum d’antibiòtics ha baixat un 19 per cent a l’hospital Arnau de Vilanova durant l’última dècada.