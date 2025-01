Cent socis d'un gimnàs de Lleida demanen la baixa perquè encara no ha obert

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar dels més de 600 socis del gimnàs Anytime Fitness Parc de l’Aigua, que preveu obrir pròximament a l’edifici entre les avingudes Miquel Batllori i Fontanet de la Bordeta, ha demanat de donar-se de baixa i la devolució dels 84,90 euros que van pagar per la primera quota i la clau d’accés després d’esperar la inauguració del centre durant més d’un any.

Així ho afirma el seu promotor, Lluís Rodríguez, que assegura que les obres (que van començar l’agost del 2023) es troben a la recta final i espera poder obrir-lo aquest febrer. El gimnàs va anunciar l’obertura el juny del 2023 i va afirmar que “estem treballant per estar a punt a començaments d’octubre” del mateix any. També va començar a captar socis fundadors, a qui oferia la matrícula gratuïta.

Diversos clients denuncien que han patit “moltes dificultats” per aconseguir el reemborsament, mentre que una altra afectada assegura que encara no ha pogut recuperar els diners. “A l’octubre em van dir que rebria una transferència al cap dos setmanes, però encara estic esperant i no contesten els correus”, explica.

“Em van donar fins a sis dates previstes d’obertura fins que me’n vaig cansar i vaig demanar la devolució, però van dir que havia d’esperar que obrís el gimnàs i no ho vaig aconseguir fins que els vaig amenaçar amb una demanda de judici verbal”, afirma una altra afectada. “Vaig demanar explicacions i em van bloquejar al WhatsApp”, assegura una altra persona. El gimnàs compta amb 17 ressenyes a Google que li donen la pitjor puntuació amb comentaris que reflecteixen situacions similars a les dels testimonis que han acudit a aquest diari.

Per la seua part, Rodríguez assegura que “hem tornat les quotes a tots els socis que ho han sol·licitat per escrit, han tornat la clau i han presentat un certificat de titularitat bancària”, sense concretar quants són. Afegeix que les obres s’han endarrerit perquè el projecte incial es va ampliar i va haver d’arribar a acords amb la comunitat de propietaris.

Anytime Fitness és una franquícia americana amb més de 40 gimnasos a l’Estat. A Lleida n’hi ha un a Lluís Companys franquiciat per una altra persona.