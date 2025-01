Detenen un home amb 46 antecedents per robar garrafes d'oli i pernils en un súper de Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada a Lleida un home de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. El lladre, que compta amb 46 antecedents, també tenia pendent una ordre de detenció i ingrés a la presó.

Al voltant de les 3 de la matinada s’ha produït un robatori amb força en un supermercat situat a la plaça Galicia de Lleida.

En arribar al lloc, les patrulles han constatat el fet i han realitzat una primera recerca per l’interior de l’establiment. El lladre havia forçat la reixa de la botiga i, a més de forçar la caixa enregistradora i emportar-se la caixa, també s’ha apoderat de diversos articles.

Poc després, una de les patrulles que rastrejava els voltants ha localitzat un carro de supermercat carregat amb garrafes d’oli davant l’entrada d’un edifici del conjunt de blocs Joan Carles. En accedir al portal, els agents han trobat més garrafes d’oli i pernils a terra, així com a un home que fugia corrent escales a dalt. Després d’una persecució, el sospitós ha saltat per una finestra de l’escala cap al pati interior de l’edifici, on finalment ha estat detingut.