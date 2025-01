Usuaris dels Avant de Lleida es mostren decebuts amb la fi dels descomptes del 50% en els abonaments

La finalització dels descomptes del 50% en els abonaments dels trens Avant ha generat una gran "decepció" entre els usuaris, especialment els treballadors i estudiants que viatgen regularment entre Lleida i Barcelona. La plataforma d'usuaris d'Avant Lleida-Barcelona ha expressat el seu malestar, destacant els grans beneficis que suposaven aquestes bonificacions i la gran demanda de viatgers existent.

Els afectats reclamen revertir la mesura i demanen una reducció de les tarifes i més descomptes per als col·lectius més vulnerables. Toni Baró, president de la Federació Veïnal de Lleida, ha qualificat la fi dels ajuts com "una molt mala notícia, especialment per a les persones amb menys recursos", i ha defensat que s'han de veure "com una inversió de futur per a l'objectiu d'un desenvolupament sostenible".

Amb la supressió dels descomptes, viatjar en Avant amb un abonament de transport és un 50% més car des d'ahir. L'abonament de 30 viatges en un mes entre Lleida i Barcelona, l'opció més utilitzada, ha passat de 219,60 euros a 439,20 euros. La resta d'abonaments també han duplicat el seu preu. No obstant això, els títols ja expedits seguiran vigents fins a la seva data de caducitat.

Pel que fa als Rodalies, l'abonament trimestral gratuït ha desaparegut i els usuaris hauran de tornar a pagar el bitllet senzill. En el cas dels autobusos, la companyia Alsa ja no ofereix la rebaixa del 50% en els seus abonaments, duplicant-se així el preu dels trajectes. Malgrat la publicació al BOE de la derogació de les bonificacions, les ATM de Lleida, Tarragona i Girona mantindran els preus reduïts fins a rebre comunicació oficial del ministeri de Transports.