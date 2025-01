La votació del Congrés que va fer decaure els descomptes en el transport públic va provocar que ahir l'abonament més utilitzat per anar en Avant de Lleida a Barcelona s'encarís en 219 €, mentre que el del bus per anar del Segrià a la capital catalana passés de 45 a 90 €. En canvi, les ATM mantenien provisionalment la rebaixa per a autobusos i trens.

Viatjar en Avant amb un abonament de transport és des d’ahir un 100% més car del que era des del 2022, després que PP, Vox i Junts tombessin dimecres passat el decret que incloïa prorrogar els descomptes en els abonaments del transport públic, que en els Avant i autobusos urbans i interurbans eren del 50%, mentre que als Rodalies eren del 100%.

Una mesura que ha comportat que l’abonament de 30 viatges en un mes en Avant entre Lleida i Barcelona, que és l’opció més utilitzada pels centenars de lleidatans que cada dia treballaran a la capital catalana, passi de costar 219,60 euros a 439,20. També es dobla el preu de la resta d’abonaments (vegeu quadre central). Això sí, els abonaments ja expedits seran vàlids fins a la seua caducitat, que com a màxim serà el 30 d’abril.

Quadre dels Avants

Pel que fa als Rodalies, l’abonament trimestral gratuït desapareix, de manera que els seus usuaris hauran de tornar a pagar el bitllet senzill (vegeu la taula). Pel que fa al transport amb autobús, ahir la pàgina web de la companyia Alsa ja no oferia la rebaixa del 50% en els seus abonaments, de manera que el de 10 viatges per anar del Segrià a Barcelona ha passat de costar 45 a 90 euros, mentre que el de l’Alt Urgell-Lleida ha passat de 40 a 80 euros.

Quadre dels busos

En canvi, els usuaris dels autobusos urbans i interurbans ahir continuaven pagant els abonaments amb la mateixa reducció del 50%. Les Autoritats del Transport Metropolità (ATM) de Lleida, Tarragona i Girona van anunciar que mantindran els preus “fins que el ministeri de Transports comuniqui o publiqui l’ordre d’anul·lació de les bonificacions”.

Tanmateix, el Govern central ja va publicar aquesta derogació ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Des de l’ATM van explicar que “en cas que s’anul·lin les bonificacions de l’Estat, mantindran les bonificacions de la Generalitat” del 20%. Així, la T-10 d’una zona que ara costa 5,30 euros (amb la bonificació del 50% aplicada) passaria a tenir un preu de 8,48 euros (amb el descompte del 20% sobre la tarifa de 10,60 euros). La T-10/30 pujaria de 4,20 a 6,76 euros. En tot cas, tots els títols actuals segueixen vigents fins a la seua data de caducitat.

“Decepció” entre els usuaris dels Avant, que volen reducció de tarifes

La plataforma d’usuaris d’Avant Lleida-Barcelona va mostrar ahir la seua “decepció” amb el final de les bonificacions, perquè “era molt beneficiós per als treballadors i estudiants i evidenciava la gran sol·licitud de viatgers que hi ha a Lleida”. Ara demanen revertir el final de les bonificacions rebaixant tarifes i amb més descomptes. El president de la Federació Veïnal de Lleida, Toni Baró, va assegurar que “és una molt mala notícia, especialment per a les persones amb menys recursos” i que els ajuts “s’han de veure com una inversió de futur per a l’objectiu d’un desenvolupament sostenible”.