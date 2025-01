Palau renova el seu equip per 'liderar' Lleida el 2027

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Palau, cap de l’oposició a la Paeria, va presentar l’equip de 60 persones amb el qual treballarà de cara a les municipals del 2027 per convertir el PP en “la força que lideri el canvi a Lleida, oferint una alternativa real després de dècades de polítiques d’esquerres i sobiranistes”. Va apostar perquè Lleida “recuperi la seua capitalitat i sigui un autèntic referent per al territori”, i va dir que “la transformació passa per recuperar el seny lleidatà, impulsar un projecte positiu i revitalitzar” la ciutat. Creu que l’actual govern socialista fa polítiques continuistes i el culpa de la “decadència i degradació” de la ciutat. “Lleida no pot dependre de partits i interessos externs, ha de posar al centre la seua pròpia identitat i futur”, va incidir, i va animar la ciutadania a afegir-se al seu projecte “per sobre d’interessos ideològics o partidistes”.