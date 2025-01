Llotja, per molts anys

Festa multitudinària ahir a la Llotja de Lleida, amb dotze hores non-stop d'activitats culturals per celebrar els 15 anys de l'edifici cultural i de convencions. Més de 9.000 persones van gaudir de l'aniversari, que va culminar amb una gran gala en la qual l'alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que el teatre i palau de congressos “fa Lleida més capital”.

La Llotja de Lleida es va convertir ahir, per una vegada, en la gran protagonista de l’espectacle. L’emblemàtic edifici va celebrar el seu 15 aniversari de la millor manera: convidant el públic a conèixer per dins els diversos espais escènics i sales repartits per les tres plantes. De fet, dimarts passat es van complir exactament els 15 anys de l’estrena de la Llotja amb una altra estrena sonada, l’òpera Il Trovatore, una singular coproducció de Lleida i el Liceu. Si la lírica va ser la protagonista llavors, ahir ho va ser la gent –de molt ambienti familiar–, que va gaudir durant dotze hores d’una àmplia programació de més de trenta activitats de música, dansa, teatre, literatura, art, gastronomia, cine, maquillatge artístic i fins i tot experiències de realitat virtual. L’objectiu principal d’aquestes portes obertes ja el va anunciar la Paeria la setmana passada: donar a conèixer al màxim un teatre i palau de congressos que encara infon respecte a molts lleidatans. De fet, un nombre considerable de ciutadans no ha trepitjat la Llotja en aquests 15 anys, per la qual cosa es tractava de trencar barreres amb tota una festa cultural.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, ho tenia clar: “Avui hem de celebrar l’alegria que ha suposat aquest edifici en aquests 15 anys, un equipament que va canviar el paradigma de la capitalitat de Lleida generant nous públics i oportunitats de negoci.”

La jornada va culminar amb una gala que va combinar des d’òpera a titelles, dansa, concerts i projeccions

La gala del 15 aniversari va tancar a última hora de la tarda a la gran sala Ricard Viñes una jornada maratoniana d’activitats, que va arrancar a les 10.00 del matí i que, com va anunciar Larrosa amb satisfacció, va congregar més de 9.000 persones. El foyer principal va ser un formiguer des de primera hora amb una exposició d’artistes emergents, un workshop de tecnologia i experiències amb realitat virtual i impressió 3D, maquillatge creatiu o dansa contemporània. Tot estava programat perquè qualsevol racó especial de l’edifici no quedés buit d’activitat. La sala Martina Castells va ser un dels centres neuràlgics, amb l’espai gastronòmic, que va permetre a força públic gaudir al migdia del vermut o a primera hora de la tarda del dinar amenitzat amb actuacions musicals com la del grup Claquera. A més, les famílies amb nens tenien allà mateix una bateria de jocs de fusta de Festa i Fusta que van delectar els més petits.

Música de DJ, contacontes i titelles (Festuc Teatre, Centre de Titelles), una versió del clàssic Tot esperant Godot amb l’Aula Municipal de Teatre, poesia amb Enric Khan (acompanyat al piano per Genís Gaya), una sessió de swing, recital de Poetry Slam, microteatre amb Ares Piqué, exhibició d’escoles de dansa de la ciutat o lectura de poesia i dansa urbana amb Down Lleida van ser algunes de les propostes que van amenitzar la jornada.

El colofó de la festa va arribar a partir de les 20.00 hores amb la gran gala del 15è aniversari, un espectacle conduït per Ferran Aixalà i Jordi Huete i que es va convertir en un autèntic còctel dels gèneres que han desfilat per l’escenari de la Llotja en aquesta dècada i mitja: ball, òpera (amb Àngel Òdena), titelles, projeccions d’animació, coral (amb l’Orfeó Lleidatà), dansa urbana (amb Kampai) i molta música, amb el pianista Antoni Tolmos i l’últim guanyador de l’Eufòria de TV3, Lluís Sánchez.

Abans de l’espectacle, en un atapeït auditori de la Llotja, l’alcalde va voler destacar aquesta “fantàstica celebració dels 15 anys”. Flanquejat per Pilar Bosch i Paco Cerdà, presidenta i conseller delegat respectivament del Centre de Negocis i Convencions, societat pública que gestiona l’edifici, Larrosa va saludar de forma especial els exalcaldes Antoni Siurana i Àngel Ros, destacant amb ironia que “alguna cosa tenen a veure amb aquesta història de la Llotja”. “Un edifici que és un dels actius més importants per a la ciutat, que acull la millor programació cultural i ens situa al capdavant de congressos i convencions”, va assegurar l’alcalde. “Ha valgut la pena, les xifres ho demostren, Repte aconseguit!”, va afegir.

Xifres d’impacte, amb 1,3 milions d’usuaris en quinze anys

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar ahir les xifres d’impacte de la Llotja en aquests quinze anys. En la seua intervenció abans de la gala d’aniversari, el primer edil va posar l’accent en els 1,3 milions de persones que han gaudit de l’edifici entre activitats culturals i congressos i convencions. A més, va assegurar que l’impacte econòmic de l’activitat de la Llotja a la ciutat s’ha traduït en més de 361 milions d’euros, amb una mitjana de 24 milions a l’any. “Això converteix la Llotja en espai de trobada, d’espectacles i de negocis; un edifici generador d’oportunitats”, va acabar.