“Lleida necessitava un equipament cultural prèmium per a grans muntatges, era imprescindible; i la Llotja ha obert el ventall de l’oferta cultural a la ciutat”. Així de contundent es manifesta la regidora de Cultura, Pilar Bosch, presidenta del Centre de Negocis i Convencions (CNC) de Lleida, òrgan que gestiona el teatre municipal i palau de congressos.

Un edifici que atreu programadors de dins i de fora de la ciutat per als seus espectacles. I no només per als xous en viu. La qualitat i l’acústica són del tot rellevants. Com així va poder comprovar-ho l’artista Rosalía “quan va assajar a la Llotja el xou de la gira Motomami que va presentar el juliol de 2022 al Palau Sant Jordi de Barcelona”, revela Bosch.

El conseller delegat de CNC, Paco Cerdà, que ha viscut tota la història d’aquest equipament des de dins, afegeix sobre això que “aquest projecte tan gran ha patit des del principi moltes dificultats, el camí no ha estat fàcil i encara hi ha ferides d’altres èpoques, però hem tirat endavant i, per això, han fet la Llotja més nostra”. Cerdà recorda que “la pandèmia va ser un punt d’inflexió, que va obrir l’edifici a organitzar activitats en les quals no s’havia pensat abans.” I destaca que “per a aquest 2025 ja tenim previstos 18 congressos, que és una barbaritat.”

Per a la presidenta del CNC, “ja és hora de trencar amb aquesta barrera imaginària en certs públics, perquè encara hi ha gent que no ha entrat mai a la Llotja.” En aquest sentit, ajudarà la consolidació de l’oferta de restauració: “Hem estabilitzat el Davall i ara es licitarà la terrassa, que requereix una inversió important; el repte és veure què volem oferir en ella", afirma Cerdà.