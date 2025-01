El Santa Maria reavalua 1.500 al·lèrgics a la penicil·lina a Lleida i només el 6% són positius

L’Hospital Santa Maria està fent proves a lleidatans que estan registrats com a al·lèrgics a la penicil·lina des de fa molts anys i després de més de 1.500 casos analitzats, només han resultat positius el 6%, la qual cosa suposa que únicament aquest percentatge són ara realment al·lèrgics a aquest antibiòtic. Així ho va indicar ahir el cap de secció d’Al·lergologia d’aquest centre sanitari, Lluís Marquès, en el marc del Matí Al·lergològic, una jornada amb més de 130 assistents que es va celebrar al campus de Cappont i en la qual residents d’aquesta especialitat van presentar “casos complicats”. Va detallar que aquest estudi, finançat per Salut, forma part del programa Proa per a la reducció de l’ús d’antibiòtics. Va detallar que les persones amb l’“etiqueta” d’al·lèrgics a la penicil·lina (com l’amoxicil·lina, per exemple), no poden prendre aquest fàrmac i derivats, “que són els de primera línia”, de manera que s’ha de recórrer a “antibiòtics de reserva”. I va alertar que “si s’abusa d’altres antibiòtics, es creen més resistències bacterianes”, per la qual cosa “desetiquetar” (aquestes persones) permet reduir la resistència. “Ja portem més de 1.500 casos de persones que porten l’etiqueta de tota la vida i només ens surt positiu el 6%. És una llàstima portar una etiqueta que és majoritàriament falsa”, va remarcar.

Així mateix, Marquès va apuntar que el Matí Al·lergol·lògic s’organitza de forma rotatòria en diferents ciutats i que aquest any l’acull Lleida en el marc del 30 aniversari del servei d’Al·lergologia en el Santa Maria. “Al principi algunes proves no es feien a Lleida i ara gairebé no derivem res a Barcelona”, va recordar, i va apuntar que en l’actualitat només en alguns casos s’envien mostres de sang a l’hospital Vall d’Hebron per a determinades tècniques d’anàlisi, sense que el pacient s’hagi de desplaçar. Va assenyalar també que abans no es valoraven les reaccions al·lèrgiques a la quimioteràpia i ara fem tractaments de desensibilització, com va publicar aquest diari, i també de desensibilització d’aliments.

El cap del servei d’Al·lergologia del Santa Maria va afirmar que atenen a l’any unes 3.500 primeres visites i més de 6.000 visites successives, activitat a què cal sumar les proves i tractaments. Fa set mesos es va inaugurar una àrea d’hospital de dia per a una millor atenció i control de les possibles reaccions. A més, va assenyalar que cada any la prevalença de la malaltia al·lèrgica augmenta entre un 1% i un 2% arreu del món per diferents factors, com l’alteració de les mucoses que ens protegeixen del que respirem i mengem a causa de productes químics, infeccions víriques o la contaminació.

Més de 15.000 aspirants s’examinen del MIR

Un total de 32.212 aspirants van optar ahir a 11.943 places de Formació Sanitària Especialitzada a tot l’Estat, l’oferta més gran aprovada pel ministeri de Sanitat (un 2,9% més). Del global de places, 9.007 corresponen a Medicina, distribuïdes en 46 especialitats, i s’havien convocat un total de 15.106 titulats, un 63,90% dones. Medicina Familiar i Comunitària és l’especialitat amb més places, amb 2.508. Precisament és la que compta amb un dèficit més gran en la sanitat pública. Sobre això, la consellera de Salut va anunciar que s’està treballant en una modificació del currículum de metge de família perquè passi més temps a l’Atenció Primària i menys a l’hospital. Considera que “això permetrà treure més places (d’aquesta especialitat) l’any que ve”.

Salut anima a vacunar-se contra grip i covid per “solidaritat”

La consellera de Salut, Olga Pané, emplaça els ciutadans que no es troben entre els col·lectius de risc a vacunar-se contra la grip i la covid per crear un “efecte barrera”, davant la baixa taxa d’immunització d’aquest any. A Catalunya Ràdio, va defensar que es tracta d’una qüestió de “solidaritat col·lectiva” i va apostar per no centrar-se només en “les persones que poden tenir complicacions, sinó també en les que si contreuen virus respiratoris els poden transmetre a aquells que són de risc”.