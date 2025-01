Llista d'espera per al fàrmac Ozempic contra la diabetis que s'usa per aprimar-se

Una de les presentacions del fàrmac Ozempic per a la diabetis, utilitzat també per rebaixar pes. - S.E.

La falta de subministrament del fàrmac Ozempic, destinat a tractar la diabetis de tipus 2 però també molt receptat per perdre pes a pacients amb obesitat, obliga les farmàcies a establir llistes d'espera que arriben a la quinzena de persones per oficina. L'Agència Espanyola de Medicaments no concreta data per restablir-ne la distribució.

Les farmàcies de Lleida registren de nou desproveïment del fàrmac Ozempic, un injectable destinat a tractar la diabetis de tipus 2, però que des de fa un parell d’anys també es prescriu a pacients amb obesitat per aprimar-se. Farmacèutics consultats atribueixen precisament a aquest segon ús la falta d’estoc i van afirmar que s’han vist obligats a obrir llistes d’espera, essencialment de persones a qui els especialistes en endocrinologia han receptat aquest medicament per perdre pes, que no es pot dispensar sense prescripció mèdica.

Per exemple, a la farmàcia Garrós van assenyalar que tenen una llista d’entre deu i quinze persones que estan pendents de poder disposar del fàrmac quan es recuperi el subministrament. La farmàcia Simó Mas també té un nombre similar de persones en espera que tornin a disposar d’Ozempic. “Està molt sol·licitant i ara per ara no ens arriba”, van assegurar des d’aquesta oficina. A la farmàcia Manso la llista és d’una dotzena de persones. Van explicar que estan des del novembre de l’any passat en aquesta situació i van detallar que fa quinze dies van arribar dos o tres unitats, però després no n’han tornat a rebre més. Així mateix, a la farmàcia Anadón tenen menys de mitja dotzena de persones pendents d’accedir a aquest medicament.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris indica que les tres presentacions d’Ozempic (0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg) formen part dels 774 medicaments que en l’actualitat tenen problemes de subministrament actius. De fet, es tracta de 774 presentacions diferents, ja que cada fàrmac pot tenir envasos en sobres o càpsules o en major o menor quantitat, per exemple.

El web d’aquest organisme detalla que el setembre del 2023 va començar l’escassetat d’Ozempic i no concreta cap data per al restabliment de la seua distribució. Així mateix, diu que “el titular d’autorització de comercialització està fent una distribució controlada perquè hi ha unitats limitades” i afegeix una nota informativa sobre recomanacions de “medicaments anàlegs”. Per exemple, detalla que “s’ha autoritzat un nou medicament d’aquest tipus, Wegovy, indicat per al control de pes”.

En aquest sentit, els problemes d’estoc de determinats fàrmacs estan obligant els metges a haver de canviar tractaments als pacients per a tota mena de patologies, en el cas que sigui possible. A més, en ocasions és necessari recórrer fins i tot a la importació d’un altre país per poder disposar-ne i a facilitar-los a través dels hospitals, no de les farmàcies.

L’any 2019, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va xifrar en 491 les presentacions de medicaments amb falta de subministrament, però es van anar incrementant i el 2023 van arribar als 954.

Què és l’Ozempic? Ozempic és un fàrmac que té com a principi actiu la semaglutida, que actua de la mateixa forma que l’hormona produïda a l’intestí (GLP-1) i augmenta la insulina alliberada pel pàncrees. D’aquesta forma, ajuda a controlar els nivells de glucosa en sang i també fa créixer la sensació de sacietat.

També hi va haver falta de medicaments per al TDAH i l’ansietat

Periòdicament, les farmàcies pateixen falta d’estoc d’alguns medicaments. L’octubre de l’any passat hi va haver escassetat de reserves d’un dels fàrmacs més utilitzats per tractar el Trastorn del Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents, el de la marca Concerta, situació que va obligar a buscar tractaments terapèutics alternatius. Llavors, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va afirmar que els problemes de subministrament de Concerta van començar al juny i van afectar tot l’Estat. Un altre dels medicaments que ha registrat desproveïment en altres ocasions és l’Orfidal, l’ansiolític més venut. Farmàcies de la capital van coincidir que actualment no hi ha problemes de subministrament de cap d’aquests dos fàrmacs i van subratllar que el principal problema és la falta d’Ozempic.