Lleida endurirà les sancions per deixar la brossa fora dels contenidors

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la primera tinent d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, han presentat aquest dimarts una nova campanya de conscienciació per animar la ciutadania a reciclar més i millor amb l'objectiu d'augmentar el percentatge de reciclatge de la ciutat. Així, tots els contenidors de resta lluiran un bando informatiu amb un número de telèfon per sol·licitar la recollida de voluminosos i avisar d'incidències, com contenidors plens. A més, es repartirà una guia als domicilis amb indicacions per separar correctament els residus.

Larrosa ha avançat que tenen previst endurir les multes per deixar brossa fora dels contenidors, que ara van dels 400 als 3.000 euros i que podrien incrementar-se per la part baixa de la forquilla fins els 500 euros. A més, l'alcalde ha anunciat que la Guàrdia Urbana intensificarà la vigilància i multarà els infractors, admetent que fins ara hi ha hagut un cert "bonisme" davant aquest tipus d'infraccions.

De la seua banda, Iglesias ha recordat que la taxa de recollida selectiva a la ciutat és del 37,8% i que al 2035 s'haurà d'arribar al 65%.. En aquest sentit, assegura que el 85% dels residus que es generen a Lleida es podrien reciclar.

D'altra banda, l'ajuntament de Lleida, juntament amb el Consell Comarcal del Segrià, ambdós responsables de l'abocador de Montoliu, estan fent una revisió dels usos de la infraestructura i plantegen donar-li usos energètics.

