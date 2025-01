Lliures els dos joves acusats de trencar el nas a una persona per robar-li el patinet a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar llibertat amb càrrecs per als dos homes de 24 i 29 anys que van ser arrestats per la Guàrdia Urbana diumenge a la matinada com a presumptes autors d’un assalt violent a dos joves a Prat de la Riba per robar-los un patinet elèctric ( vegeu SEGRE d’ahir) .

A una de les víctimes li van trencar el septe nasal i va haver de rebre nou punts de sutura a un braç per un tall amb una arma blanca. Els dos investigats tenen l’obligació de comparèixer davant del jutjat els dies 1 i 15 de cada mes, segons van informar fonts judicials. Van ser arrestats pels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions.

En l’assalt haurien participat uns altres tres individus que van aconseguir fugir. D’altra banda, la Urbana va arrestar diumenge a la nit tres joves de 19 anys acusats del robatori violent en un establiment del carrer Anselm Clavé. Els fets van tenir lloc a les 23.00 hores.

Un dels arrestats també va ser imputat pels delictes d’amenaces i resistència i desobediència a l’autoritat. El cap de setmana passat hi va haver dues persones més arrestades per robatoris, un jove per un furt a l’Eix Comercial i una dona per la sostracció d’un mòbil.