Cinc individus assalten violentament dos persones per robar-los un patinet a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar dissabte a la nit dos homes com a presumptes autors d’un robatori amb violència. Els fets van tenir lloc a les 22.35 h a Prat de la Riba, quan un grup de cinc individus van assaltar dos persones per robar-los us patinet elèctric. Una de les víctimes va ser ferida al braç amb una arma blanca, per la qual va haver de rebre nou punts de sutura, i també va patir una fractura nasal. La policia manté obertes les diligències i no descarta noves detencions.

La Urbana també va detenir diumenge a la matinada una dona per un robatori amb violència i intimidació. L’arrestada va robar suposadament el telèfon mòbil a dos persones a prop de la comissaria de la policia a Salmerón. Això va facilitar que les víctimes avisessin ràpid del que havia passat i l’arrest s’efectués poc després.

La policia també va arrestar una dona dissabte a la nit per un delicte de violència domèstica al carrer de Corregidor Escofet, a Pardinyes.